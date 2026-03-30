El Salvador produjo 996.200 quintales de frijol entre 2024 y 2025, según censo

Por revistaeyn.com
El Salvador cosechó 293.458 manzanas de maíz entre mayo 2024 y abril 2025, generando una producción cercana a 10,9 millones de quintales, reveló la segunda entrega de resultados del V Censo Agropecuario y I Censo de Pesca 2025 del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR).
La producción de maíz se concentra en los departamentos de Ahuachapán (12,3 %), Santa Ana (10,6 %), La Libertad (8,7 %), Usulután (8,2 %) y Sonsonate (8 %). Para esta producción, el Censo determinó que se utilizó semilla híbrida en el 75 % del área sembrada; mientras que la semilla criolla se utilizó en 19,7 % del área sembrada. La producción de grano de maíz se destinó principalmente al autoconsumo en los hogares (49,5 % del total), seguido por la producción para la venta (47,8 %).
El frijol es uno de los cultivos de mayor relevancia dentro de la producción agrícola. En el periodo de mayo 2024 a abril 2025, se produjeron 996.200 de quintales, destacando Santa Ana con el mayor aporte a la producción (21,1 %), seguido por Ahuachapán (14.9 %). Según el Censo, más de la mitad de la producción de frijol se destinó al autoconsumo (50,3 % de la producción total), seguido por la producción destinada a la venta con una participación de 48,8 %.
El cultivo de arroz en granza se desarrolla principalmente en áreas que cuentan con disponibilidad de agua y condiciones adecuadas de suelo, lo que permite su establecimiento bajo distintos sistemas de producción. Destacan en el cultivo de arroz los departamentos de La Libertad (44,6 % de la producción nacional), seguido por Chalatenango (27,4 % del total nacional).
El principal destino de la producción de grano de arroz en granza fue para la venta (96,9 % del total), mientras que 1,8 % se destinó al consumo del hogar o autoconsumo.
Respecto al maicillo, la producción total de este cultivo (grano y semilla) alcanzó cerca de 1,5 millones de quintales, con Ahuachapán concentrando la producción nacional (23,6 %), seguido por Sonsonate (12,4 %).
PRODUCCIÓN CAFETALERA
El Censo Agropecuario del BCR registró un área total cultivada con café de 105.741 manzanas y un área cosechada de 101.094 manzanas, generando una producción de un poco más de 4 millones de quintales de café uva, con una marcada concentración en la producción en la zona occidental del país, liderado por Santa Ana (29,2 % de la producción nacional), seguido por La Libertad (15,9 %) y Ahuachapán (15,7 %); mientras en cuarto lugar, Sonsonate (13,2 %).
Los resultados del Censo Agropecuario muestran que más del 90 % del área cafetalera en producción se ubicó en zonas de Media y Estricta Altura; de esta manera, 41,3 % del área cosechada de café fue declarada de Estricta Altura, seguidos por café de Media Altura (49,5 % del área) y café de Bajío (9,2 % del total nacional).
El Censo del BCR también revela una mayor predominancia de la variedad de café “Cuscatleco”, reportada por los productores como la principal (32,9 %), teniendo en segundo lugar la variedad Bourbon (21,2 %) y, en tercer lugar, se posicionó la variedad Pacas, con una participación del 13.3%; seguido de Catimor, con el 11,5 %.
En cuanto a la caña de azúcar, el sector integra actividades agrícolas e industriales orientadas tanto al cultivo como al procesamiento de la caña, con el objetivo de obtener azúcar y otros derivados. En el periodo comprendido entre mayo de 2024 y abril de 2025, la producción nacional de caña de azúcar alcanzó un total de 6,7 millones de toneladas cortas, de acuerdo con lo declarado por los productores.
La mayor parte de la producción se destinó a la elaboración de azúcar (97.9 %). En la distribución territorial de la producción de caña, el Censo mostró una alta concentración en la zona paracentral; en particular, el departamento de La Paz se posicionó como el principal productor (25.4 % de la producción nacional), seguido por San Vicente (12.6 %) y Sonsonate (11.6 %).
Los cultivos semipermanentes corresponden a especies agrícolas cuyo ciclo productivo se extiende durante varios años, que incluyen especies como el tule y henequén. Según los resultados del Censo, la producción nacional de tule alcanzó 1,049 quintales, concentrándose principalmente en el oriente del país. Por su parte, el henequén registró una producción de 5,219 quintales, con una marcada concentración geográfica en un número reducido de departamentos.
La acuicultura constituye una actividad productiva relevante dentro del sector agropecuario, destacando en esta, tilapia y camarón. La producción de tilapias ascendió a cerca 8,2 millones de libras y la producción de camarón a 5,2 millones de libras.
Por su parte, en la producción de camarón destacan dos departamentos costeros: La Paz y Usulután, que en conjunto representan el 93,6 % del total producido a nivel nacional.