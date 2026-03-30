El Salvador produjo 996.200 quintales de frijol entre 2024 y 2025, según censo

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Según el V Censo Agropecuario y I Censo de Pesca 2025 del Banco Central de Reserva, más de la mitad de la producción de frijol se destinó al autoconsumo (50,3 % de la producción total), seguido por la producción destinada a la venta con una participación de 48,8 %.

Por revistaeyn.com El Salvador cosechó 293.458 manzanas de maíz entre mayo 2024 y abril 2025, generando una producción cercana a 10,9 millones de quintales, reveló la segunda entrega de resultados del V Censo Agropecuario y I Censo de Pesca 2025 del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). La producción de maíz se concentra en los departamentos de Ahuachapán (12,3 %), Santa Ana (10,6 %), La Libertad (8,7 %), Usulután (8,2 %) y Sonsonate (8 %). Para esta producción, el Censo determinó que se utilizó semilla híbrida en el 75 % del área sembrada; mientras que la semilla criolla se utilizó en 19,7 % del área sembrada. La producción de grano de maíz se destinó principalmente al autoconsumo en los hogares (49,5 % del total), seguido por la producción para la venta (47,8 %).

El frijol es uno de los cultivos de mayor relevancia dentro de la producción agrícola. En el periodo de mayo 2024 a abril 2025, se produjeron 996.200 de quintales, destacando Santa Ana con el mayor aporte a la producción (21,1 %), seguido por Ahuachapán (14.9 %). Según el Censo, más de la mitad de la producción de frijol se destinó al autoconsumo (50,3 % de la producción total), seguido por la producción destinada a la venta con una participación de 48,8 %. El cultivo de arroz en granza se desarrolla principalmente en áreas que cuentan con disponibilidad de agua y condiciones adecuadas de suelo, lo que permite su establecimiento bajo distintos sistemas de producción. Destacan en el cultivo de arroz los departamentos de La Libertad (44,6 % de la producción nacional), seguido por Chalatenango (27,4 % del total nacional). El principal destino de la producción de grano de arroz en granza fue para la venta (96,9 % del total), mientras que 1,8 % se destinó al consumo del hogar o autoconsumo. Respecto al maicillo, la producción total de este cultivo (grano y semilla) alcanzó cerca de 1,5 millones de quintales, con Ahuachapán concentrando la producción nacional (23,6 %), seguido por Sonsonate (12,4 %).

PRODUCCIÓN CAFETALERA

El Censo Agropecuario del BCR registró un área total cultivada con café de 105.741 manzanas y un área cosechada de 101.094 manzanas, generando una producción de un poco más de 4 millones de quintales de café uva, con una marcada concentración en la producción en la zona occidental del país, liderado por Santa Ana (29,2 % de la producción nacional), seguido por La Libertad (15,9 %) y Ahuachapán (15,7 %); mientras en cuarto lugar, Sonsonate (13,2 %). Los resultados del Censo Agropecuario muestran que más del 90 % del área cafetalera en producción se ubicó en zonas de Media y Estricta Altura; de esta manera, 41,3 % del área cosechada de café fue declarada de Estricta Altura, seguidos por café de Media Altura (49,5 % del área) y café de Bajío (9,2 % del total nacional). El Censo del BCR también revela una mayor predominancia de la variedad de café “Cuscatleco”, reportada por los productores como la principal (32,9 %), teniendo en segundo lugar la variedad Bourbon (21,2 %) y, en tercer lugar, se posicionó la variedad Pacas, con una participación del 13.3%; seguido de Catimor, con el 11,5 %.