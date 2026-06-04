Costa Rica dispondrá de US$180 millones para enfrentar fenómeno de El Niño

"He trabajado con todas la instituciones vinculadas al fenómeno para entregar una ruta de trabajo clara, que no nos agarre desprevenidos, ni cuando veamos afectaciones mayores, sino que desde ya hemos hecho una tarea rigurosa y seria", expresó la mandataria en su conferencia de prensa semanal.

Entre las acciones por realizar se encuentran una campaña de uso eficiente del agua y electricidad, contratación temporal de plantas térmicas, control de agua en plantas potalizadoras, suplementos alimentarios para la ganadería, mejora en los sistemas de riego, reservorios de agua, ajustes en el calendario agrícola y camiones cisternas a disposición del usuario en caso de ser necesario.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, informó este miércoles el lanzamiento de una estrategia nacional con 247 acciones y una inversión cercana a los 180 millones de dólares para enfrentar los inminentes efectos del fenómeno de El Niño que se esperan para este año.

La presidenta afirmó que su Gobierno ha trabajado "con mucha intensidad" con bancos, representantes del sector cooperativo y con todas las instituciones de gobierno "para plantear una alternativa de soluciones concretas con las cuales le haremos frente a este fenómeno".

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) decretó el pasado mes de mayo alerta verde (preventiva) frente a El Niño para las provincias de Guanacaste y parte de la de Puntarenas, ambas en el litoral Pacífico; así como en diversos cantones de las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, ubicadas en el centro del país.

Según las proyecciones del Instituto Meteorológico Nacional, el déficit de lluvias provocado por El Niño oscilará entre un 25 % y un 50 % en el segundo semestre del año, con aumentos de hasta 2 grados en las temperaturas, y el fenómeno podría extenderse hasta febrero de 2027.

El director del IMN, Werner Stolz, detalló que el fenómeno de El Niño "ya está mostrando efectos nunca antes vistos", como por ejemplo, en mayo pasado se registró el récord de 0 milímetros de lluvia en la mayoría de la provincia de Guanacaste, cuando el promedio para ese mes es de 200 milímetros, mientras que en Puntarenas se reportaron 200 milímetros, cuando el promedio en ese periodo es de 700 milímetros de lluvia.

"El mensaje para todos los costarricenses es que ante este posible impacto del fenómeno de El Niño, cada costarricense tiene la responsabilidad de ahorrar el agua y la electricidad y ser solidarios con sectores que se podrían ver afectados. Pero el pueblo puede tener la tranquilidad porque el Gobierno se ha preparado", destacó el presidente de la CNE, Alejandro Picado.

La estrategia nacional contará con una sala de situación integrada por expertos para dar seguimiento a la evolución del fenómeno y se pondrá a disposición avales de emergencia para créditos productivos y apoyo técnico y financiero. Además, el Gobierno aseguró que no se aplicarán cortes de electricidad en el país.