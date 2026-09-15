Daniel Ortega aboga por unidad y justicia en aniversario de independencia de CA

"Centroamérica está unida irreversiblemente por la geografía, la historia, la valentía y el heroísmo de nuestros pueblos, que en todo momento hemos mostrado nuestra vocación y aspiración de familia armoniosa, unida y fuerte", escribieron Ortega y Murillo en un mensaje de saludo a los Gobiernos y a los pueblos de Centroamérica en el aniversario de su independencia.

Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, abogaron por la unidad, la justicia y el desarrollo en la región en un mensaje con ocasión del 205 aniversario de la independencia de Centroamérica de la Corona española.

"Al celebrar los 205 años de nuestra independencia, enviamos un fraternal y solidario abrazo a los presidentes de nuestra región, a sus pueblos, y en particular a nuestras juventudes, que creemos en nuestros ideales y valores para seguir construyendo un porvenir de paz, derechos y bienestar", agregaron.

Ortega y Murillo invocaron también a Dios para que les "fortalezca en caminos de hermandad, y bendiga todos los esfuerzos necesarios" para asumir sus desafíos y hacer realidad sus sueños de "unidad, justicia y desarrollo".

El pasado 1 de septiembre, el Gobierno de Nicaragua dio por iniciadas las fiestas conmemorativas por el 205 aniversario de la independencia de Centroamérica de la Corona española, el 15 de septiembre de 1821, desde la histórica hacienda San Jacinto.

Nicaragua celebra también cada 14 de septiembre la Batalla de San Jacinto (1856), en la que fue derrotado el filibustero estadounidense William Walker (1824-1860), que pretendía apoderarse de Centroamérica.