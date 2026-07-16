Nicaragua autoriza préstamo de US$31,5 millones con el Fondo OPEP

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua autorizó al Ejecutivo la gestión de un préstamo con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional por US$31,5 millones para financiar la rehabilitación de una carretera en el norte de ese país.

El decreto legislativo del contrato de préstamo fue enviado por el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y aprobado de forma expedita y unánime por el Legislativo, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta.

El pasado 30 de abril, Ortega y Murillo otorgaron plenos poderes a la embajadora de Nicaragua en Austria, Sabra Amari Murillo Centeno, para que, actuando en nombre y representación del Ejecutivo, suscribiera con el Fondo OPEP ese acuerdo de préstamo por US$31,5 millones.

Los recursos serán utilizados para financiar la rehabilitación de 96,15 kilómetros de la carretera Empalme Télica-Malpaisillo-Empalme San Isidro, una región en el norte de Nicaragua que conecta con zonas de producción agrícola industrial y con los principales centros de distribución y consumo del país.