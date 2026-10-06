Déficit comercial de EEUU aumentó 13,7 % en agosto hasta US$105.600 millones

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En el comercio de bienes, en el octavo mes del año el déficit de Estados Unidos con México alcanzó los US$27.700 millones, el que mantiene con China se situó en US$16.400 millones, y el de la Unión Europea quedó en US$11.000 millones.

Por Agencia EFE El déficit comercial de Estados Unidos aumentó un 13,7 % en agosto, hasta alcanzar los US$105.600 millones, su nivel más alto desde marzo de 2025, según publicaron la Oficina del Censo y el Buró de Análisis Económico (BEA). Esto supone un aumento de US$12.700 millones frente a la cifra revisada de US$92.800 millones de julio, en medio de los vaivenes derivados de la política arancelaria del presidente, Donald Trump.

En agosto, las importaciones de la primera economía mundial aumentaron un 4,3 % respecto al mes anterior, hasta los US$420.800 millones, mientras que las exportaciones crecieron un 1,4 %, hasta los US$315.200 millones. El aumento del déficit de bienes y servicios en el octavo mes del año reflejó un incremento de US$12.800 millones en el saldo negativo de bienes, hasta los US$136.600 millones, y un aumento de menos de US$100 millones en el superávit de servicios, hasta los US$31.000 millones, según el informe. En lo que va de año, el déficit de bienes y servicios disminuyó US$138.200 millones, o un 19,9 %, con respecto al mismo periodo de 2025, mientras que las exportaciones aumentaron US$267.700 millones (11,8 %) y las importaciones aumentaron US$129.500 millones (4,4 %). El aumento de US$17.200 millones en las importaciones de bienes en agosto, hasta los US$342.200 millones, se debió sobre todo a un crecimiento de US$9.100 millones en los suministros y materiales industriales, sobre todo el crudo y el oro no monetario, además de una subida de US$6.200 millones en los bienes de capital.