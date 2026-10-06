Panamá promueve ante navieras de Vietnam su bandera mercante

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recordó que este país asiático es el séptimo usuario del registro panameño, con 325 naves abanderadas y más de 25.000 marinos vietnamitas a bordo de barcos con bandera de Panamá, según informó un comunicado oficial.

Por Agencia EFE El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reafirmó ante casi medio centenar de empresas navieras y de servicios marítimos de Vietnam la confiabilidad del registro mercante panameño, uno de los mayores del mundo y un proceso para elevar el estándar de su flota, que supera los 7.700 buques abanderados. Bajo la premisa de que "Vietnam es una prioridad para la Marina Mercante panameña", el presidente Mulino recordó que este país asiático es el séptimo usuario del registro panameño, con 325 naves abanderadas y más de 25.000 marinos vietnamitas a bordo de barcos con bandera de Panamá, según informó un comunicado oficial.

"Nuestro registro no solamente presta un servicio a los armadores y contribuye a nuestra economía. También se ha convertido en una fuente de oportunidades y empleo para miles de familias vietnamitas", declaró el jefe de Estado. Mulino se reunió con "más de 47 empresas navieras y del sector marítimo de Vietnam en un encuentro llamado 'Un océano de oportunidades'", celebrado en el marco de una visita oficial a Vietnam. "Queremos estar más cerca de ustedes, atenderlos mejor y demostrarles con hechos que Panamá es un socio marítimo en el que pueden confiar", afirmó Mulino tras anunciar iniciativas para mejorar la atención en Vietnam de los clientes de la marina mercante panameña, la cual, resaltó, está respaldada por el Gobierno de Panamá y representada mediante una red de consulados, oficinas técnicas y oficinas regionales.