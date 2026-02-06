Centroamérica & Mundo

Panamá: Aumenta la confianza del consumidor, pero persiste la cautela hacia la economía

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) subió a 92 puntos en enero de 2026, 13 puntos más que los indicadores de septiembre de 2025, aunque el cómputo general se mantiene en zona de desconfianza.

Por Agencia EFE La confianza del consumidor panameño se elevó en los últimos meses, mejorando la percepción respecto al mercado laboral en el país centroamericano, pero no lo suficiente como para cambiar a positiva la percepción sobre la evolución de la economía, según los resultados de una encuesta periódica. El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) subió a 92 puntos en enero de 2026, 13 puntos más que los indicadores de septiembre de 2025, aunque el cómputo general se mantiene en zona de desconfianza.

En la encuesta que mide el ICCP, a cargo de The Marketing Group (TMG) en alianza con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), 100 es el punto de equilibrio de la confianza y/o la desconfianza de los consumidores en el devenir de sus hogares, el país, el ahorro y los puestos de trabajo. "La medición más reciente del Índice de Confianza del Consumidor muestra avances en varios de sus componentes, aunque el indicador general se mantiene en niveles de desconfianza, reflejando una evaluación cautelosa por parte de los consumidores sobre la evolución de la economía", afirmó en un comunicado la CEO y gerente general de TMG, María Alejandra Cuéllar. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Entre los componentes del índice, la probabilidad de ahorrar dinero durante los próximos 12 meses se ubicó en 87 puntos, con un incremento de 14 puntos respecto a los 73 puntos registrados en septiembre de 2025, aunque el resultado todavía no alcanza niveles de confianza. En contraste, el indicador relacionado con el desempleo llegó a 101 puntos, tras aumentar 13 puntos frente a la medición anterior y ubicarse en zona de confianza.

BUSCA DE EMPLEO

Según la encuesta, el 31 % de los consultados considera muy probable conseguir empleo y el 23 % lo califica como bastante probable. En cambio, el 19 % estima que es poco probable obtener trabajo y el 24 % considera que no logrará encontrar empleo, mientras que un 3 % no expresó una opinión definida, reflejando percepciones aún heterogéneas sobre el mercado laboral. La percepción sobre la situación económica de los hogares también mostró una mejora al pasar de 82 puntos en septiembre de 2025 a 96 puntos en enero de 2026, lo que sugiere una visión menos adversa sobre las finanzas familiares.