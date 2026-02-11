FAO solicita US$12 millones para atender crisis alimentaria en Guatemala

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que la inseguridad alimentaria en Guatemala se agravará en el corto plazo y solicitó US$11,8 millones para asistir a comunidades rurales atrapadas en un ciclo de pobreza y eventos climáticos extremos. El organismo hizo esta petición durante el lanzamiento de su "Plan de Emergencia y Resiliencia 2026-28".

Según proyecciones de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), para el primer trimestre de 2026 "más de 3 millones de personas (16 % de la población) en Guatemala enfrentarán inseguridad alimentaria de Fase 3 o superior (situación grave de inseguridad alimentaria aguda)". El plan pone especial énfasis en el dominado Corredor Seco, una región donde la transición de condiciones semiáridas a áridas proyectada para las próximas décadas amenaza con aniquilar la agricultura familiar. El documento subraya que "la frecuencia creciente de eventos como sequías e inundaciones compromete la producción agrícola", obligando a miles de familias a la migración forzada por la degradación de los suelos y la pérdida recurrente de cosechas. Para mitigar este impacto, la FAO busca atender en tres años a 18.500 hogares (unas 92.500 personas) mediante un enfoque que vincula la ayuda humanitaria con el desarrollo sostenible.