Aeropuerto Juan Santamaría cerró 2025 con incremento de 3 % en tráfico de pasajeros

Como parte del Plan Maestro, AERIS, gestor del aeropuerto de Costa Rica, ejecuta actualmente proyectos que en conjunto representan una inversión aproximada de US$115.5 millones.

Por revistaeyn.com Durante el 2025, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) de Costa Rica registró un año récord en la ejecución de obras habilitadoras, fundamentales para responder a las necesidades actuales y futuras de la operación aérea, así como en el desempeño del tráfico. AERIS, gestor del AIJS, avanza en la ejecución de obras estratégicas de infraestructura como parte del Plan Maestro del aeropuerto, orientadas a fortalecer la capacidad operativa, mejorar la experiencia del pasajero y garantizar un crecimiento ordenado y sostenible de la principal terminal aérea de Costa Rica.

Como parte del Plan Maestro, AERIS ejecuta actualmente proyectos que en conjunto representan una inversión aproximada de US$115.5 millones. Entre ellos se encuentran expansión del Edificio Terminal hacia el Oeste (Fase 1), con una inversión de US$62 millones, un avance del 58 % y extensión de la Plataforma Remota al Oeste y Obras Complementarias, con una inversión de US$35,7 millones, un avance del 10 % y entrega prevista para diciembre de 2026. En este contexto, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría cerró además 2025 como el año de mayor tráfico de pasajeros en su historia, al registrar un total de 6.403.220 pasajeros, un 3 % más en comparación con el año anterior. Durante la temporada alta, en diciembre se movilizaron 668.980 pasajeros, y el sábado 3 de enero se alcanzó un récord diario de tránsito, con más de 29.000 pasajeros en un solo día, evidenciando la creciente demanda y la relevancia de contar con infraestructura acorde a esta realidad.