Aeropuerto Juan Santamaría cerró 2025 con incremento de 3 % en tráfico de pasajeros

Por revistaeyn.com
Durante el 2025, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) de Costa Rica registró un año récord en la ejecución de obras habilitadoras, fundamentales para responder a las necesidades actuales y futuras de la operación aérea, así como en el desempeño del tráfico.
AERIS, gestor del AIJS, avanza en la ejecución de obras estratégicas de infraestructura como parte del Plan Maestro del aeropuerto, orientadas a fortalecer la capacidad operativa, mejorar la experiencia del pasajero y garantizar un crecimiento ordenado y sostenible de la principal terminal aérea de Costa Rica.
Como parte del Plan Maestro, AERIS ejecuta actualmente proyectos que en conjunto representan una inversión aproximada de US$115.5 millones. Entre ellos se encuentran expansión del Edificio Terminal hacia el Oeste (Fase 1), con una inversión de US$62 millones, un avance del 58 % y extensión de la Plataforma Remota al Oeste y Obras Complementarias, con una inversión de US$35,7 millones, un avance del 10 % y entrega prevista para diciembre de 2026.
En este contexto, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría cerró además 2025 como el año de mayor tráfico de pasajeros en su historia, al registrar un total de 6.403.220 pasajeros, un 3 % más en comparación con el año anterior.
Durante la temporada alta, en diciembre se movilizaron 668.980 pasajeros, y el sábado 3 de enero se alcanzó un récord diario de tránsito, con más de 29.000 pasajeros en un solo día, evidenciando la creciente demanda y la relevancia de contar con infraestructura acorde a esta realidad.
El desempeño del aeropuerto responde a una combinación de factores, entre ellos el trabajo sostenido del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la promoción del país como destino, así como la coordinación permanente entre AERIS y el ICT para fortalecer la conectividad aérea, que actualmente conecta a Costa Rica con 42 destinos a través de 26 aerolíneas. A ello se suma el crecimiento en la disponibilidad de asientos, que registró un incremento del 9,2 % en comparación con el año anterior.
“El cierre de diciembre y el récord anual alcanzado reflejan no solo el crecimiento del tráfico aéreo, sino también el esfuerzo conjunto de todas las instituciones y equipos que operan en el aeropuerto. La planificación anticipada y la coordinación permanente han sido clave para responder a una demanda creciente, fortalecer la atención a los pasajeros, agilizar procesos y mantener altos estándares de seguridad y servicio”, señaló Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS.