Efectividad del grupo de OEA para establecer democracia en Nicaragua genera dudas

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Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay, Perú y Estados Unidos son los integrantes del grupo creado por la OEA para dar seguimiento a la situación de Nicaragua, la que abogará por la celebración de elecciones en el país centroamericano y la liberación incondicional de presos políticos.

Por Agencia EFE El grupo creado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para dialogar con el Gobierno de Nicaragua en busca del retorno del país a la senda democrática tendrá resultados limitados dada la postura de los copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que no reconocen al órgano hemisférico, a juicio de analistas y opositores consultados. La OEA decidió tomar medidas después de que Ortega declarara el pasado 19 de julio que en Nicaragua no habría más elecciones, tras lo cual el Gobierno nicaragüense impulsó una reforma constitucional para impedir la participación electoral de personas consideradas "traidores a la patria", en una referencia a la oposición.

"No veo posibilidades mayores de que puedan lograr algo concreto que sería, de acuerdo al objetivo de la OEA, restablecer la democracia en Nicaragua y celebrar elecciones con la participación de la oposición. Eso no se va a dar", dijo el académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Carlos Murillo. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay, Perú y Estados Unidos son los integrantes del grupo creado por la OEA para dar seguimiento a la situación de Nicaragua, la que abogará por la celebración de elecciones en el país centroamericano y la liberación incondicional de presos políticos. Carlos Murillo argumentó que el Gobierno sandinista es "un régimen sultánico": mantiene el control del Ejército, ha desmantelado a la oposición, se considera "inmune a muchas cosas" y no le interesa cambiar. El analista costarricense incluso cree que el Ejecutivo ni siquiera aceptará la visita a Nicaragua del grupo ministerial de un órgano al que no pertenecen ni reconocen "y que, como lo dice Ortega, forma parte del imperio". El Grupo debe elaborar y entregar recomendaciones para consideración de la Reunión de Consulta en el plazo de hasta 60 días a partir de la aprobación de la resolución. Estas recomendaciones incluirían acciones diplomáticas y jurídicas concretas, que no impliquen el uso de la fuerza, de conformidad con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, los instrumentos aplicables -en particular los de derechos humanos-, y el derecho internacional, según el documento aprobado el 2 de octubre pasado.

La posición de los opositores

Por su lado, el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga dijo que no esperan "gestos de buena voluntad de Ortega y Murillo". Su historial demuestra -asegura- "que han utilizado repetidamente el diálogo como una herramienta de manipulación: se sientan cuando necesitan ganar tiempo, prometen cuando necesitan aliviar presiones y desconocen sus compromisos cuando creen que han recuperado el control". "Conocemos demasiado bien a Ortega y Murillo como para creer que una nueva resolución internacional, por sí sola, hará entrar en razón a una pareja que ha convertido al Estado nicaragüense en un instrumento de dominación familiar", razonó. El líder opositor dijo que esperan que el grupo ministerial de la OEA contribuya a construir una estrategia hemisférica que combine presión política, diplomática y económica, con consecuencias concretas a la represión e incentivos verificables ante una verdadera apertura democrática.