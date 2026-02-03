Centroamérica & Mundo

Actividad económica de El Salvador repuntó en noviembre impulsada por la construcción

De acuerdo con las cifras oficiales del BCR, la economía salvadoreña creció 4.5 % interanual en noviembre, un resultado significativamente superior al 2 % observado en octubre.

Por revistaeyn.com La economía salvadoreña mostró señales claras de recuperación en noviembre de 2025, luego del tropiezo registrado un mes antes, apoyada principalmente en el renovado dinamismo del sector construcción. Así lo reflejan los datos más recientes del Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), divulgados por el Banco Central de Reserva (BCR), que apuntan a un repunte generalizado en la actividad productiva del país.

De acuerdo con las cifras oficiales, la economía creció 4.5 % interanual en noviembre, un resultado significativamente superior al 2 % observado en octubre. Antes del freno de octubre, el ritmo de crecimiento había sido más vigoroso. En agosto, la actividad económica avanzó 4.4 %, mientras que en septiembre el incremento alcanzó un notable 6.9 %, reporta el BCR. El retroceso temporal de octubre rompió esa tendencia, pero el comportamiento de noviembre sugiere que se trató de un ajuste puntual y no de un cambio estructural en la trayectoria económica. El principal motor detrás de esta recuperación fue la construcción. Según el BCR, este sector experimentó un crecimiento interanual de 29.8 % en noviembre, una cifra que contrasta fuertemente con el modesto 3 % reportado en octubre. Con este resultado, la construcción retomó el crecimiento a tasas de dos dígitos que había caracterizado su desempeño durante buena parte del año, consolidándose como uno de los pilares de la economía salvadoreña en 2025.