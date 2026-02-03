Actividad económica de El Salvador repuntó en noviembre impulsada por la construcción

Por revistaeyn.com
La economía salvadoreña mostró señales claras de recuperación en noviembre de 2025, luego del tropiezo registrado un mes antes, apoyada principalmente en el renovado dinamismo del sector construcción.
Así lo reflejan los datos más recientes del Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), divulgados por el Banco Central de Reserva (BCR), que apuntan a un repunte generalizado en la actividad productiva del país.
De acuerdo con las cifras oficiales, la economía creció 4.5 % interanual en noviembre, un resultado significativamente superior al 2 % observado en octubre.
Antes del freno de octubre, el ritmo de crecimiento había sido más vigoroso. En agosto, la actividad económica avanzó 4.4 %, mientras que en septiembre el incremento alcanzó un notable 6.9 %, reporta el BCR. El retroceso temporal de octubre rompió esa tendencia, pero el comportamiento de noviembre sugiere que se trató de un ajuste puntual y no de un cambio estructural en la trayectoria económica.
El principal motor detrás de esta recuperación fue la construcción. Según el BCR, este sector experimentó un crecimiento interanual de 29.8 % en noviembre, una cifra que contrasta fuertemente con el modesto 3 % reportado en octubre.
Con este resultado, la construcción retomó el crecimiento a tasas de dos dígitos que había caracterizado su desempeño durante buena parte del año, consolidándose como uno de los pilares de la economía salvadoreña en 2025.
El IVAE, que funciona como un termómetro mensual de la actividad económica, permite anticipar el comportamiento del producto interno bruto (PIB), cuyo dato definitivo para todo 2025 será publicado a finales de marzo de 2026. Aunque no sustituye al cálculo oficial del PIB, este indicador ofrece una señal temprana sobre la evolución de la economía.
Más allá de la construcción, otros sectores también aportaron al resultado positivo de noviembre. Las actividades de comercio, transporte y almacenamiento registraron un crecimiento interanual de 6.5 %, ubicándose como el segundo rubro con mejor desempeño, indica el BCR.
Asimismo, los servicios profesionales, científicos y técnicos crecieron 5.2 %, impulsados en parte por la mayor demanda asociada a proyectos constructivos, como arquitectura, ingeniería y diseño.
El panorama sectorial se completa con avances más moderados. La agricultura mostró un crecimiento de 2.2 %, la producción industrial aumentó 3.4 % y las actividades financieras y de seguros registraron un alza de 1.2 %.
No obstante, no todos los sectores evolucionaron al mismo ritmo. Las actividades inmobiliarias apenas crecieron 0.4 %, mientras que la administración pública y defensa continuaron en terreno negativo, con una contracción interanual de 3 % en noviembre.
Con información de Diario El Mundo