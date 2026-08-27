El Salvador comienza estudio para modernizar los tiempos laborales

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De este diálogo saldrán propuestas que luego tendrán que ser presentadas al Consejo Superior del Trabajo, integrado por 24 miembros representantes del Gobierno, empleador y trabajadores.

Por Agencia EFE El Consejo Superior del Trabajo (CST), un ente tripartido de El Salvador, comenzó un diálogo con la finalidad de modernizar los tiempos laborales en los diferentes sectores productivos del país, sin reducir la jornada de trabajo ni los derechos y garantías de los trabajadores, dijo una de sus miembros, Raúl Díaz. Actualmente, el Código de Trabajo de El Salvador establece una semana laboral de 44 horas, con una jornada de trabajo de lunes a viernes de 8 horas, y 4 horas en día sábado, horarios adaptados al sector público y privado.

Díaz, asesor legal de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), explicó que una Comisión Técnica del CST se encargará de "escuchar las realidades de las empresas y de los trabajadores". De este diálogo saldrán propuestas que luego tendrán que ser presentadas al CST, integrado por 24 miembros representantes del Gobierno, empleador y trabajadores. "La realidad laboral ya no es la misma que hace 50 años. Hay que adaptar las condiciones porque las jornadas (de trabajo) con las militantes actuales, complican mucho la operación porque nos obliga a hacer tres cambios de turno", indicó el abogado durante una entrevista en un programa de radio local. Descartó que ya exista una propuesta de modernización de los tiempos laborales, tal como algunos medios han apuntado según dijo, y señaló que "podría existir múltiples propuestas a partir de los necesidades de cada sector y de su nivel de incidencia en la economía del país".