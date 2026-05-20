Canasta básica en El Salvador subió hasta 4,11 % en el primer trimestre

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Según las cifras oficiales, cuando el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegó al poder en 2019 el promedio de la canasta básica alimentaria era de US$200,02 y en 2024 marcó los US$256,02.

Por Agencia EFE El costo de la canasta básica alimentaria se elevó un 3,55 % en el área urbana y un 4,11 % en la zona rural al cierre del primer trimestre del 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR). Las cifras indican que el precio de la cesta de la compra pasó de US$245,89 dólares en marzo de 2025 a US$254,64 en marzo de 2026 en la capital, mientras que en el campo alcanzó los US$178,12 en el mismo mes del año pasado y llegó a US$185,45 en la actualidad.

El promedio anual de la canasta básica al cierre del primer trimestre del 2026 fue de US$252,71 en el área urbana y de US$184,08 en la rural, mientras que al cierre del mismo período de 2025 este dato se situó en US$246,61 dólares y US$179,71 respectivamente. La canasta básica alimentaria incluye el pan, tortillas, fríjoles, carnes, huevos y frutas, entre otros, para una familia de unos cuatro miembros. Según las cifras oficiales, cuando el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegó al poder en 2019 el promedio de la canasta básica alimentaria era de US$200,02 y en 2024 marcó los US$256,02 en el área urbana, mientras que en la zona rural pasó de US$144,48 a US$182,62 entre 2019 y 2024. El salario mínimo en El Salvador, vigente desde junio de 2025 en el área de comercio y servicios es de US$408,80, en el rubro de manufactura es de US$402,26. Mientras que los trabajadores de la agricultura reciben un sueldo entre US$272,72.