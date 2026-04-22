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El Salvador recibe cooperación de US$750.000 para modernización aduanera

La cooperación beneficia a ocho aduanas estratégicas distribuidas en todo el territorio salvadoreño: San Bartolo, San Cristóbal, El Poy, Anguiatú, Las Chinamas, La Hachadura, El Amatillo y Metalío, garantizando una modernización integral del sistema aduanero nacional.

  • El Salvador recibe cooperación de US$750.000 para modernización aduanera

    Esta modernización genera impactos directos en la eficiencia operativa y la experiencia de los usuarios de las aduanas salvadoreñas. Foto de cortesía
2026-04-22

Por Agencia EFE

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó una cooperación técnica no reembolsable por US$750,000 a la Dirección General de Aduanas de El Salvador con el objetivo de fortalecer, modernizar, innovar y agilizar los procesos aduaneros del país mediante mejoras en la infraestructura física y tecnológica.

Esta iniciativa se enfoca en cuatro intervenciones estratégicas que transforman la operación aduanera. La primera consiste en la implementación de conectividad inalámbrica WiFi, que permite el acceso a los sistemas aduaneros desde cualquier área operativa, facilitando el uso de dispositivos móviles para consultas y trámites en tiempo real.

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En segundo lugar, se establecieron enlaces de comunicación Punto a Punto que garantizan conectividad estable y continua, eliminando interrupciones que afectan la atención y el control aduanero.

La tercera intervención incorpora servidores de alta disponibilidad que aseguran la operación permanente de los sistemas transaccionales con esquemas de respaldo y contingencia automática, incluso en momentos de alta demanda.

Finalmente, la instalación de iluminación exterior mejora las condiciones de visibilidad, seguridad y orden en las instalaciones fronterizas durante jornadas nocturnas, permitiendo operaciones continuas las 24 horas.

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La cooperación beneficia a ocho aduanas estratégicas distribuidas en todo el territorio salvadoreño: San Bartolo, San Cristóbal, El Poy, Anguiatú, Las Chinamas, La Hachadura, El Amatillo y Metalío, garantizando una modernización integral del sistema aduanero nacional.

Esta modernización genera impactos directos en la eficiencia operativa y la experiencia de los usuarios. Entre los principales beneficios se encuentran la reducción significativa en los tiempos de procesamiento y despacho, la disponibilidad continua de sistemas aduaneros sin interrupciones y mayor seguridad para personal y usuarios en instalaciones fronterizas.

Asimismo, permite contar con procesos digitales más ágiles y confiables, brindando una mejor experiencia para empresas importadoras, exportadoras y viajeros, además de fortalecer la interoperabilidad con otras administraciones aduaneras de la región.

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