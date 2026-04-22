El Salvador recibe cooperación de US$750.000 para modernización aduanera

Por Agencia EFE
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó una cooperación técnica no reembolsable por US$750,000 a la Dirección General de Aduanas de El Salvador con el objetivo de fortalecer, modernizar, innovar y agilizar los procesos aduaneros del país mediante mejoras en la infraestructura física y tecnológica.
Esta iniciativa se enfoca en cuatro intervenciones estratégicas que transforman la operación aduanera. La primera consiste en la implementación de conectividad inalámbrica WiFi, que permite el acceso a los sistemas aduaneros desde cualquier área operativa, facilitando el uso de dispositivos móviles para consultas y trámites en tiempo real.
En segundo lugar, se establecieron enlaces de comunicación Punto a Punto que garantizan conectividad estable y continua, eliminando interrupciones que afectan la atención y el control aduanero.
La tercera intervención incorpora servidores de alta disponibilidad que aseguran la operación permanente de los sistemas transaccionales con esquemas de respaldo y contingencia automática, incluso en momentos de alta demanda.
Finalmente, la instalación de iluminación exterior mejora las condiciones de visibilidad, seguridad y orden en las instalaciones fronterizas durante jornadas nocturnas, permitiendo operaciones continuas las 24 horas.
La cooperación beneficia a ocho aduanas estratégicas distribuidas en todo el territorio salvadoreño: San Bartolo, San Cristóbal, El Poy, Anguiatú, Las Chinamas, La Hachadura, El Amatillo y Metalío, garantizando una modernización integral del sistema aduanero nacional.
Esta modernización genera impactos directos en la eficiencia operativa y la experiencia de los usuarios. Entre los principales beneficios se encuentran la reducción significativa en los tiempos de procesamiento y despacho, la disponibilidad continua de sistemas aduaneros sin interrupciones y mayor seguridad para personal y usuarios en instalaciones fronterizas.
Asimismo, permite contar con procesos digitales más ágiles y confiables, brindando una mejor experiencia para empresas importadoras, exportadoras y viajeros, además de fortalecer la interoperabilidad con otras administraciones aduaneras de la región.