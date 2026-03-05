Guatemala impulsa modernización aduanera con nuevo modelo de despacho aéreo

Por revistaeyn.com
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala presentó una nueva estrategia para transformar el funcionamiento del sistema aduanero del país.
La institución anunció la puesta en marcha del Modelo de Despacho Aéreo y la creación de una Fuerza de Tarea de Facilitación del Comercio, dos herramientas diseñadas para agilizar el comercio exterior, mejorar la seguridad logística y fortalecer la coordinación entre instituciones públicas y actores del sector privado.
El superintendente de la SAT, Werner Ovalle, destacó que la iniciativa busca modernizar la forma en que el país gestiona las operaciones aduaneras vinculadas al transporte aéreo. Según el funcionario, el nuevo esquema introduce un enfoque basado en mayor eficiencia operativa, intercambio de información entre entidades y mecanismos avanzados de gestión de riesgos.
Ovalle explicó que el modelo implica una transformación significativa en la administración del comercio aéreo, al incorporar herramientas tecnológicas que permitirán mejorar la supervisión de mercancías y reducir los tiempos de despacho. “Este modelo representa una transformación estructural en la forma en que Guatemala gestiona el comercio aéreo, basada en eficiencia, interoperabilidad y gestión inteligente de riesgo”, señaló.
Uno de los pilares de la reforma es la implementación de un sistema informático aduanero que permitirá recibir con anticipación los datos de las cargas que ingresan al país. De acuerdo con la SAT, esta plataforma fortalecerá la trazabilidad de los envíos en tiempo real y reducirá los márgenes de discrecionalidad en los procesos de revisión y liberación de mercancías.
El nuevo modelo también contempla la interconexión digital entre diversas entidades estatales y los participantes de la cadena logística. Con ello se busca facilitar el intercambio electrónico de información y mejorar la coordinación en los puntos fronterizos, lo que permitiría optimizar los procesos vinculados a importaciones y exportaciones.
La modernización aduanera también apuesta por profundizar la digitalización de trámites y fortalecer la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Estas medidas, según la SAT, están alineadas con los compromisos asumidos por Guatemala en el marco del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio.
En el ámbito de seguridad, el sistema integrará estándares internacionales y mecanismos de cooperación que buscan aumentar la confiabilidad de las operaciones logísticas. Entre ellos se incluyen herramientas de intercambio de información compatibles con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Adicionalmente, la SAT anunció la conformación de la Fuerza de Tarea de Facilitación del Comercio, un mecanismo técnico permanente orientado a mejorar la coordinación interinstitucional.