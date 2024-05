El Salvador: Tres de cada cuatro consideran la economía el problema más grave del país

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

Una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) de FUNDAUNGO revela tres de cada cuatro salvadoreños (75.1 %) mencionan que la economía es el problema más grave que enfrenta el país en la actualidad.

El 5.7 % de los encuestados reporta problemas de inseguridad y violencia, el 1.6 % problemas políticos y de gobernanza, 1.4 % señaló al régimen de excepción, 5.1 % otros problemas, 8.7 % de la muestra dijo que no existía ningún problema y el 2.4 % no sabe o no responde la pregunta.