Elecciones Costa Rica: candidatos coinciden en necesidad de reactivar sector construcción

En el congreso participaron Natalia Díaz (Unidos Podemos), Eli Feinzag (Liberal Progresista), Claudia Dobles (Coalición Acción Ciudadana), Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana) y José Aguilar Berrocal (Avanza).

Por revistaeyn.com Los candidatos a la presidencia de Costa Rica participaron en el Congreso “Construya su voto”, de la Cámara Costarricense de la Construcción, con el fin de exponer sus visiones sobre los grandes desafíos nacionales en materia de infraestructura, agua, vivienda y competitividad. “Este foro fue una oportunidad para que los candidatos escucharan propuestas concretas, no solo diagnósticos. La infraestructura es el motor del desarrollo y requiere decisión política, planificación y visión de Estado”, afirmó Alfredo Volio, presidente de la CCC.

Durante el Congreso, la Cámara presentó una serie de medidas estructurales que permitirían conformar una política nacional capaz de reactivar la inversión pública, mejorar la gestión del Estado y atraer capital privado para el desarrollo, dividas en tres ejes: inversión en obra pública: requisito para mejorar la calidad de vida, mejora en el clima de negocios y sostenibilidad del crecimiento y planificación urbana para el desarrollo sustentable y la densificación de las ciudades.

Compromisos del foro

La candidata Natalia Díaz ve como una prioridad la necesidad de incrementar la inversión en obra pública, con un enfoque en eficiencia y transparencia; mientras que el candidato Eli Feinzag expresó que Costa Rica no puede crecer sin obras bien planificadas que mejoren la competitividad y reduzcan costos logísticos. Ante la urgencia de contar con agua para proyectos de vivienda e infraestructura privada, la candidata Claudia Dobles, y los candidatos Juan Carlos Hidalgo, José Aguilar y Álvaro Ramos, apelaron a la necesidad de las Alianzas Público-Privadas (APPs).