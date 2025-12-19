Centroamérica & Mundo

Estas son las medidas que el próximo gobierno de Costa Rica debe aplicar en sus primeros 100 días

Más que grandes reformas, el llamado de la Universidad Libre de Costa Rica es a ejercer liderazgo técnico, claridad en la toma de decisiones y una mejor articulación entre instituciones.

Por revistaeyn.com Con el arranque de una nueva administración gubernamental en Costa Rica en el horizonte, la Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI) puso sobre la mesa un conjunto de propuestas concretas que, a su juicio, pueden ejecutarse de inmediato durante los primeros 100 días de gobierno. El énfasis del planteamiento está en seguridad, educación y política social, con un enfoque práctico: ordenar lo que ya existe, mejorar la coordinación institucional y generar resultados visibles sin requerir nuevos recursos presupuestarios.

El documento surge del trabajo técnico de las distintas escuelas de la universidad, cuyos especialistas coinciden en que el inicio de una gestión gubernamental ofrece una oportunidad real para corregir rumbos y estabilizar la acción pública. Más que grandes reformas, el llamado es a ejercer liderazgo técnico, claridad en la toma de decisiones y una mejor articulación entre instituciones. La rectora de ULICORI, Laura Ramírez Saborío, subrayó que los primeros meses de gobierno suelen definir el tono de toda la administración. A su criterio, muchas de las urgencias que enfrenta Costa Rica no dependen de mayores inversiones, sino de voluntad política y capacidad de coordinación. Actuar desde el primer día, advirtió, puede evitar que se profundicen las brechas educativas, laborales y territoriales que afectan a amplios sectores de la población. Desde Trabajo Social, el diagnóstico apunta a la necesidad de unificar protocolos entre las instituciones del área social de Costa Rica. La falta de criterios comunes provoca atrasos, duplicidades y, en muchos casos, que familias en condición de vulnerabilidad no reciban atención oportuna. Fortalecer la coordinación territorial permitiría respuestas más integrales y ágiles en las comunidades. En el campo de la Administración, ULICORI propone simplificar la gestión pública mediante la homologación de lineamientos, la estandarización de procesos clave y la depuración de cargas administrativas. También sugiere activar sistemas básicos de seguimiento y reportes operativos que refuercen la rendición de cuentas, todo ello sin aumentar el gasto público.