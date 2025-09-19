Elevan las alertas en Honduras por lluvias

En un comunicado, el organismo de protección civil indicó que se elevó a alerta amarilla (evacuación preventiva) los departamentos de Cortés, en el norte del país, y Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira e Intibucá, en el oeste.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) de Honduras elevó las alertas preventivas en once de los dieciocho departamentos del país a causa de las lluvias por una vaguada, que se incrementarán con el ingreso de una onda tropical.

En alerta verde (preventiva) se mantienen La Paz, oeste; Valle y Choluteca, sur, y Francisco Morazán y Comayagua, centro.

En Valle, debido a las intensas precipitaciones, se declaró en alerta amarilla el municipio de Alianza, lo mismo que a Tegucigalpa, la capital, en Francisco Morazán.

La región noroeste de Honduras es cruzada por caudalosos ríos como el Ulúa y el Chamelecón, entre otros, que desembocan en el Caribe.

Según la Copeco, las nuevas alertas entraron en vigor cuando se espera que, en horas de la noche, ingrese una onda tropical.

El temporal dejará cielos nublados y precipitaciones dispersas de débiles a moderadas, acompañadas de tormentas eléctricas en la mayor parte del país.

Las precipitaciones se estarían intensificando el viernes en las regiones en alerta amarilla, añade la información oficial.

Las autoridades han recomendado a la población que vive en zonas vulnerables y cerca de los ríos, que se mantenga en constante observación de cualquier amenaza, y que evite cruzar ríos, vados y quebradas crecidos a causa de las lluvias, entre otras medidas.