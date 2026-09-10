Encuesta: Seis de cada diez costarricenses aprueban Gobierno de Laura Fernández

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El Estudio de Opinión Pública del CIEP indica que el 59 % de las personas entrevistadas aprueba la labor del Ejecutivo de Fernández, que comenzó el pasado 8 de mayo, mientras que un 24 % la califica de forma negativa.

Por Agencia EFE Un 59 % de la población costarricense valora positivamente la gestión del Gobierno de la presidenta Laura Fernández tras sus primeros meses de trabajo, según reveló una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la estatal Universidad de Costa Rica. El Estudio de Opinión Pública del CIEP indica que el 59 % de las personas entrevistadas aprueba la labor del Ejecutivo de Fernández, que comenzó el pasado 8 de mayo, mientras que un 24 % la califica de forma negativa.

El resultado de Fernández es inferior al registrado por el anterior Gobierno de su mentor Rodrigo Chaves (2022-2026), quien obtuvo un 71 % de opiniones favorables en sus primeros 100 días. "El pueblo de Costa Rica es muy sabio y comprende que estamos dando todo y luchando con todas las fuerzas y las capacidades para entregar resultados a la gente. (...) Continuaré sirviendo a esta patria bendita junto a mi equipo de Gobierno aprovechando los recursos que tenemos, sacando adelante la tarea y rindiendo cuentas del trabajo que hacemos", afirmó Fernández en su conferencia de prensa semanal. La inseguridad y la delincuencia continúan siendo el principal problema del país, con un 39,1 % de las menciones, seguidas de la corrupción (12,9 %), la mala gestión del Gobierno (9,2 %), las drogas y el narcotráfico (8,2 %) y el costo de la vida y la situación económica (7,6 %). Al ser consultadas sobre las acciones del Gobierno durante sus primeros 100 días, las decisiones que más agradaron a las personas entrevistadas estuvieron principalmente relacionadas con la seguridad. El sistema penitenciario (25,4 %) y la lucha contra el crimen (23,5 %) concentran cerca de la mitad de las valoraciones positivas.