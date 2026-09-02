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Costa Rica baja su presupuesto 3,1 % con deuda al alza por encima del 60 % del PIB

El proyecto de presupuesto prevé que la deuda continuará por encima del 60 % del PIB, al igual que ha ocurrido desde el año 2020, con excepción del 2024 cuando fue el 58,9 % del PIB. Al primer semestre del 2026 la deuda ya alcanzaba el 61,1 % del PIB.

Por Agencia EFE El Gobierno de Costa Rica presentó al Congreso el proyecto de presupuesto para el año 2027 con un recorte del 3,1 % en comparación con el de 2026, en un escenario en el que la deuda se mantiene al alza y por encima del 60 % del Producto Interno Bruto (PIB). El Ministerio de Hacienda informó que el presupuesto para el 2027 alcanza los 12,4 billones de colones (unos US$27.000 millones), lo que supone una disminución del 3,1 % con respecto al del 2026, y que el 40 % del dinero está comprometido para pagar deuda.

El proyecto de presupuesto prevé que la deuda continuará por encima del 60 % del PIB, al igual que ha ocurrido desde el año 2020, con excepción del 2024 cuando fue el 58,9 % del PIB. Al primer semestre del 2026 la deuda ya alcanzaba el 61,1 % del PIB. El presupuesto también prevé un aumento de los ingresos del Gobierno, de apenas 2,3 %, y un crecimiento económico del 3,4 % para el 2026 y del 3,5 % para el 2027, a lo que se suma un déficit fiscal del 4,62 % y del 4,38 % del PIB, respectivamente para esos años. Sobre la financiación del presupuesto, el Ministerio de Hacienda explicó que el 62,3 % corresponde a ingresos propios y el 37,7 % a de deuda. La institución que recibirá más dinero es el Ministerio de Educación con un monto equivalente al 4,9 % del PIB, pero que en términos nominales cae un 0,7 %. El Poder Judicial, que constantemente recibe críticas desde el Poder Ejecutivo verá su presupuesto bajar un 1,9 %.