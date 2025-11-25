Costa Rica modera su déficit comercial gracias al repunte exportador en octubre

Centroamérica & Mundo

Las exportaciones de bienes crecieron en octubre a un ritmo similar a lo observado en los meses previos (19,1%) y se mantuvo el impulso en las ventas del régimen especial y la contracción en las del régimen definitivo, detalla el Banco Central de Costa Rica.

Por revistaeyn.com El comercio exterior costarricense cerró octubre de 2025 con señales de alivio en su balanza de bienes. Aunque el país aún mantiene un déficit, este se redujo de forma significativa respecto al año pasado. Según los más recientes datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la brecha negativa acumulada se ubicó en US$1.982,7 millones, equivalente al 2 % del PIB, muy por debajo del 3,4 % registrado en el mismo periodo de 2024. Este ajuste respondió, principalmente, a una expansión más acelerada de las exportaciones frente al comportamiento moderado de las importaciones.

El sector exportador sostuvo un avance fuerte, con un crecimiento interanual del 15,7 % en octubre, más del doble del ritmo alcanzado un año atrás. El dinamismo observado desde mediados de año se mantuvo firme —el tercer trimestre había cerrado con un incremento cercano al 19 %—, impulsado casi exclusivamente por las empresas bajo el régimen especial. Las firmas del régimen definitivo, por el contrario, continuaron mostrando retrocesión, indica el BCCR. Entre los bienes con mayor protagonismo destacaron los dispositivos médicos, que siguen consolidándose como uno de los pilares del sector externo costarricense. También repuntaron las ventas de aceite de palma, material reciclado de cobre y acero, además de tubos de acero y envases de vidrio, productos que encontraron espacios favorables en mercados internacionales. El análisis por destino del BCCR reveló comportamientos diferenciados. Estados Unidos mantuvo su papel de socio estratégico con un crecimiento del 14,6 %, mientras que Europa mostró un repunte del 22,2 %. Sin embargo, la sorpresa llegó desde Asia, donde las exportaciones costarricenses se dispararon un 102 %, revirtiendo por completo la caída registrada en 2024. Este impulso se relacionó directamente con el aumento de la demanda asiática por dispositivos médicos, cuya participación en ese mercado subió a 10,3 % en el acumulado del año, desde el 7,7 % promedio del periodo previo.