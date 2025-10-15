Fitch eleva calificación de Guatemala a 'BB+' por crecimiento económico y prudencia política

Por revistaeyn.com
Fitch Ratings mejoró la calificación de incumplimiento del emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera y local de Guatemala a 'BB+' desde 'BB' con perspectiva de la calificación estable.
La mejora de las calificaciones de Guatemala refleja "un crecimiento sólido y estable, una prudencia política de larga data y superávits en cuenta corriente que respaldan una acumulación de amortiguadores externos".
"Proyectamos déficits fiscales bajos y deuda a producto interno bruto (PIB), mientras que una mayor infraestructura gubernamental e inversión social impulsan el crecimiento. El creciente superávit de cuenta corriente respalda una rápida acumulación de reservas internacionales y el fortalecimiento del balance externo", señala Fitch.
Se proyecta que el crecimiento del PIB real de Guatemala se mantenga en 3,8 % en 2025, luego de 3,7 % en 2024. El impulso se deriva de la demanda privada, respaldada por un aumento de las remesas de alrededor del 20 % interanual hasta septiembre, y el crédito al consumo un 10 % interanual a partir de septiembre, y una fuerte inversión pública (los desembolsos de capital del gobierno central aumentaron un 32 % interanual a agosto de 2025).
Fitch espera que el crecimiento se estabilice en 3,7 % en 2026-2027, con el alza de la sólida ejecución de capex y el progreso en las asociaciones público-privadas (APP) y la desventaja de los cambios más ajustados en el comercio y la inmigración de Estados Unidos que podrían frenar el consumo impulsado por las remesas.
Además, el superávit por cuenta corriente se ampliará al 4,8 % del PIB en 2025 desde el 2,9 % en 2024 debido al aumento de las remesas. Las reservas internacionales del banco central (BanGuat) han aumentado a US$31,1 mil millones desde US$24,4 mil millones a diciembre de 2024, impulsadas por un superávit en cuenta corriente que ha llevado a grandes compras netas de divisas, así como a préstamos externos soberanos.
La inflación se ha mantenido por debajo del objetivo del 4 %±1pp desde mediados de 2023 y se situó en el 1,5 % en septiembre. BanGuat ha recortado su tasa de política dos veces en 25 puntos básicos en agosto y septiembre al 4,0%, ligeramente por debajo de la tasa de fondos federales de EEUU.
A nivel de las administraciones públicas (incluido el IGSS), la situación fiscal fue equilibrada en 2024, y proyectan un déficit del 1,6 % del PIB en 2025, muy por debajo de la mediana del 3,0 %.
En 2025, las autoridades emitieron más deuda interna que en los dos años anteriores, pero aún dependieron principalmente de préstamos externos y emisión de bonos. Proyectan que la deuda pública bruta aumentará al 28,1 % en 2025 desde el 26,3 % en 2024.