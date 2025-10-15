Fitch eleva calificación de Guatemala a 'BB+' por crecimiento económico y prudencia política

Centroamérica & Mundo

El impulso de la economía de Guatemala se deriva de la demanda privada, respaldada por un aumento de las remesas de alrededor del 20 % interanual hasta septiembre.

Por revistaeyn.com Fitch Ratings mejoró la calificación de incumplimiento del emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera y local de Guatemala a 'BB+' desde 'BB' con perspectiva de la calificación estable. La mejora de las calificaciones de Guatemala refleja "un crecimiento sólido y estable, una prudencia política de larga data y superávits en cuenta corriente que respaldan una acumulación de amortiguadores externos".

"Proyectamos déficits fiscales bajos y deuda a producto interno bruto (PIB), mientras que una mayor infraestructura gubernamental e inversión social impulsan el crecimiento. El creciente superávit de cuenta corriente respalda una rápida acumulación de reservas internacionales y el fortalecimiento del balance externo", señala Fitch. Se proyecta que el crecimiento del PIB real de Guatemala se mantenga en 3,8 % en 2025, luego de 3,7 % en 2024. El impulso se deriva de la demanda privada, respaldada por un aumento de las remesas de alrededor del 20 % interanual hasta septiembre, y el crédito al consumo un 10 % interanual a partir de septiembre, y una fuerte inversión pública (los desembolsos de capital del gobierno central aumentaron un 32 % interanual a agosto de 2025). Fitch espera que el crecimiento se estabilice en 3,7 % en 2026-2027, con el alza de la sólida ejecución de capex y el progreso en las asociaciones público-privadas (APP) y la desventaja de los cambios más ajustados en el comercio y la inmigración de Estados Unidos que podrían frenar el consumo impulsado por las remesas.