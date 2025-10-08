Crece la confianza de la actividad económica en Guatemala, según el BANGUAT

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com En septiembre de 2025, el Índice de Confianza de la Actividad Económica (ICAE), elaborado por el Banco de Guatemala (BANGUAT) a través de la Encuesta de Expectativas al Panel de Analistas Privados, alcanzó 61,41 puntos. Esta cifra representa un aumento mensual de 8,46 % frente a agosto (56,62 puntos), aunque sigue siendo inferior en 12,27 % respecto a septiembre de 2024 (70,00 puntos). Este indicador busca capturar la percepción que tienen los especialistas sobre la coyuntura económica actual del país, el ambiente para la actividad productiva y las expectativas futuras en los próximos seis meses.

Para septiembre, el panel de analistas estima una inflación del 1,55 %, mientras que para octubre y noviembre proyecta tasas de 1,69 % y 1,98 %, respectivamente. En el cierre de 2025, los analistas esperan una inflación de 2,49 %, y para 2026 pronostican un nivel de 3,51 %, señala el BANGUAT. Al extender el horizonte temporal, las expectativas hacia diciembre de 2026, 2027 y hasta 2030 se ubican en 3,16 %, 3,42 % y 3,46 %, respectivamente. En comparación con la encuesta precedente, las previsiones inflacionarias para fines de 2025 se redujeron en 0,74 puntos porcentuales, y para 2026 disminuyeron 0,23 puntos porcentuales. Los principales factores que los analistas identifican como impulsores de la inflación incluyen: los precios de los energéticos, el comportamiento inflacionario externo, el rumbo de la política fiscal y el desempeño de la política monetaria. En cuanto al crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), los especialistas estiman que Guatemala experimentará una expansión del 3,7 % tanto en 2025 como en 2026, cifra que se revisó al alza en 0,1 puntos porcentuales respecto a la encuesta de agosto (previa estimación: 3,6 %), apunta el BANGUAT.