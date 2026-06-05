Fitch: La crisis petrolera afecta a las perspectivas de crecimiento mundial

Por revistaeyn.com
Las perspectivas de crecimiento mundial se han visto afectadas por la crisis del petróleo provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán, según Fitch Ratings en su último Global Economic Outlook (GEO). Esto ha llevado a que Fitch reduzca su previsión de crecimiento global para 2026 en 0,2 puntos porcentuales, hasta el 2,4 %.
Los recortes previstos han sido generalizados, ya que una mayor inflación reduce los salarios reales, reduce el consumo y eleva los costes de insumos de las empresas. Pero el impacto del choque petrolero en la actividad global se está atenuando por un impulso más fuerte de lo esperado en la inversión en TI relacionada con IA, que apoya el comercio mundial y las exportaciones asiáticas.
"Hemos rebajado las previsiones de crecimiento para 2026 desde la Orden Exterior de marzo en EE. UU. y la eurozona en 0,3 puntos porcentuales y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente, hasta el 1,9 % frente al 0,9 %", señala Fitch.
El crecimiento en los mercados emergentes, excluyendo China, se ha reducido en 0,2 puntos porcentuales hasta el 3,2 %, pero la previsión de China se ha incrementado en 0,3 puntos porcentuales hasta el 4,6 % tras datos sorprendentemente buenos en el primer trimestre de 2026 y una notable resiliencia en las exportaciones.
"El choque del precio del petróleo está afectando a las perspectivas de crecimiento mundial y aumentando los riesgos a la baja. Pero también estamos en medio de un auge muy pronunciado en el gasto global en TI, lo que está amortiguando el impacto en la actividad a corto plazo, especialmente en Asia", dijo Brian Coulton, economista jefe.
El cierre del Estrecho de Ormuz lleva ya 14 semanas y suponen que no empezará a reabrir hasta julio. Se han revisado la suposición de precio medio para 2026 del crudo Brent a US$87 por barril (bbl) desde los US$70 bbl en la Geo de marzo. "El choque del petróleo es un fuerte obstáculo para el crecimiento mundial, pero nuestro caso base es mucho menos severo que los perniciosos choques petroleros de los años 70".
No obstante, con las incertidumbres geopolíticas aún altas, también examinaron un escenario adverso en el que los precios del petróleo promedian US$100 bbl en 2026, los precios de las acciones caen un 10 % y las condiciones crediticias se endurecen. El crecimiento en Estados Unidos podría caer hasta solo el 0,8 % en los próximos 12 meses (es decir, durante el año hasta el primer trimestre de 2027) en este escenario, hasta el 0,3 % en la eurozona y el 3,4% en China.
La inversión en TI en EE. UU. creció un 18 % interanual en el primer trimestre de 2026 y hay evidencia de un rápido crecimiento de la inversión en TI en otros lugares. Los valores globales de ventas de semiconductores aumentaron un 80 % interanual en marzo, mientras el auge tecnológico impulsa el comercio global.
La política fiscal también apoyará en cierta medida el crecimiento de Estados Unidos este año, ya que el déficit se amplía respecto a 2025. Estiman que el gasto en defensa añadirá un 0,8 % al PIB alemán de forma acumulada en los próximos tres años.
El impacto inflacionario del choque petrolero está cambiando la perspectiva de la política monetaria global. Con el recuerdo de la inflación pospandemia aún reciente, los bancos centrales temen que el choque del nivel de precios pueda provocar impactos más persistentes y están interesados en demostrar credibilidad y anclar las expectativas.