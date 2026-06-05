Fitch: La crisis petrolera afecta a las perspectivas de crecimiento mundial

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Fitch redujo su previsión de crecimiento global para 2026 en 0,2 puntos porcentuales, hasta el 2,4 % ya que una mayor inflación reduce los salarios reales, reduce el consumo y eleva los costes de insumos de las empresas.

Por revistaeyn.com Las perspectivas de crecimiento mundial se han visto afectadas por la crisis del petróleo provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán, según Fitch Ratings en su último Global Economic Outlook (GEO). Esto ha llevado a que Fitch reduzca su previsión de crecimiento global para 2026 en 0,2 puntos porcentuales, hasta el 2,4 %. Los recortes previstos han sido generalizados, ya que una mayor inflación reduce los salarios reales, reduce el consumo y eleva los costes de insumos de las empresas. Pero el impacto del choque petrolero en la actividad global se está atenuando por un impulso más fuerte de lo esperado en la inversión en TI relacionada con IA, que apoya el comercio mundial y las exportaciones asiáticas.

"Hemos rebajado las previsiones de crecimiento para 2026 desde la Orden Exterior de marzo en EE. UU. y la eurozona en 0,3 puntos porcentuales y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente, hasta el 1,9 % frente al 0,9 %", señala Fitch. El crecimiento en los mercados emergentes, excluyendo China, se ha reducido en 0,2 puntos porcentuales hasta el 3,2 %, pero la previsión de China se ha incrementado en 0,3 puntos porcentuales hasta el 4,6 % tras datos sorprendentemente buenos en el primer trimestre de 2026 y una notable resiliencia en las exportaciones. "El choque del precio del petróleo está afectando a las perspectivas de crecimiento mundial y aumentando los riesgos a la baja. Pero también estamos en medio de un auge muy pronunciado en el gasto global en TI, lo que está amortiguando el impacto en la actividad a corto plazo, especialmente en Asia", dijo Brian Coulton, economista jefe.