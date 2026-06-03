OCDE: Perspectivas económicas se deterioran ante la crisis energética

Centroamérica & Mundo

Si se asume una resolución duradera del conflicto en Medio Oriente, el escenario de "disrupción temporal", la OCDE prevé que el crecimiento mundial se ralentice del 3,4 % en 2025 al 2,8 % en 2026, para repuntar posteriormente hasta el 3,1 % en 2027.

Por revistaeyn.com La evolución del conflicto en Oriente Medio se ha convertido en el factor determinante de las perspectivas económicas mundiales, provocando una crisis energética que está intensificando las presiones inflacionistas y que, previsiblemente, tendrá efectos negativos en el crecimiento, según la última edición de las Perspectivas Económicas de la OCDE. Dada la incertidumbre en torno a la evolución del conflicto, el informe de Perspectivas plantea dos escenarios. El primero, un escenario con disrupción temporal en el que la producción y el comercio de energía en las economías del Golfo vuelven progresivamente a los niveles previos al conflicto a partir de la segunda mitad de 2026, dando lugar a una resolución gradual de la crisis.

El segundo, un escenario con disrupción prolongada que asume que las actuales alteraciones en la producción y las exportaciones de energía de las economías del Golfo persisten hasta mediados de 2027, generando un aumento de los precios de la energía, una intensificación de los riesgos de escasez de suministro y un endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, todo ello con consecuencias más amplias y prolongadas para la economía mundial. "La economía mundial inició 2026 con un sólido dinamismo, pero las perspectivas se han deteriorado con fuerza desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, cuyos efectos previsiblemente se dejarán sentir durante algún tiempo. Cuanto más duren las tensiones, mayores serán los costes económicos y sociales," ha afirmado Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE. Si se asume una resolución duradera del conflicto, el escenario de "disrupción temporal", la OCDE prevé que el crecimiento mundial se ralentice del 3,4 % en 2025 al 2,8 % en 2026, para repuntar posteriormente hasta el 3,1 % en 2027.

RALENTIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Se estima que el crecimiento del PIB en Estados Unidos sea del 2,0 % en 2026, antes de ralentizarse hasta el 1,8 % en 2027. En la zona del euro, se prevé que el crecimiento se mantenga en niveles moderados, en un 0,8 % en 2026, repuntando hasta el 1,2 % en 2027. En China, el crecimiento se ralentizará previsiblemente hasta el 4,5 % este año y hasta el 4,3 % en 2027. En el escenario con "disrupción prolongada", el informe de la OCDE señala que el crecimiento mundial se ralentiza hasta el 2,1 % en 2026 y hasta el 1,8 % en 2027, perjudicando muchos países, sobre todo en Asia, Europa y en las economías en desarrollo más vulnerables a la crisis de los precios de la energía y los alimentos. Se prevé que el crecimiento en la OCDE sea del 0,9 % en 2026 y del 0,5 % en 2027 (frente al 1,5 % en 2026 y el 1,7 % en 2027 en el escenario de "disrupción temporal"). Las presiones inflacionistas están aumentando tanto en las economías avanzadas como en las emergentes. La crisis energética está provocando un incremento de los precios de las materias primas, mientras que los efectos indirectos están aumentando los precios en toda la economía, sobre todo en los insumos agrícolas y los alimentos.