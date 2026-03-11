FMI destaca crecimiento en Costa Rica, pero advierte riesgos y presiones fiscales

Centroamérica & Mundo

El FMI considera que existe espacio para una mayor flexibilización de la política monetaria en Costa Rica, con el fin de estimular la demanda interna y facilitar el retorno de la inflación al objetivo establecido por el banco central.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su visita a Costa Rica y determinó que la economía costarricense mantiene un desempeño sólido, aunque enfrenta riesgos externos y desafíos fiscales que requerirán nuevas reformas y ajustes de política. El equipo, encabezado por el economista Varapat Chensavasdijai, realizó entre el 25 de febrero y el 9 de marzo la consulta del Artículo IV correspondiente a 2026, mecanismo mediante el cual el organismo revisa periódicamente las condiciones macroeconómicas de sus países miembros.

De acuerdo con el FMI, la actividad económica de Costa Rica se mantuvo dinámica en 2025. El producto interno bruto (PIB) real habría crecido un 4,6 %, impulsado principalmente por el buen desempeño de las exportaciones de bienes, en particular las generadas en las zonas francas. Para 2026, el organismo prevé una moderación del crecimiento hasta el 3,8 %. Según el informe, aunque el país podría enfrentar impactos derivados de nuevos aranceles y el cierre de algunas empresas en zonas francas, estos efectos serían compensados por un mayor nivel de inversión y por el dinamismo de las exportaciones. El análisis también señala una mejora en el sector externo. El déficit en cuenta corriente se redujo a 0,7 % del PIB en 2025, mientras que los fuertes flujos de inversión extranjera directa contribuyeron a fortalecer las reservas internacionales. Sin embargo, el organismo multilateral advierte que el panorama económico no está exento de riesgos. Entre los principales factores externos figuran el aumento de la incertidumbre global, las tensiones geopolíticas, el resurgimiento del proteccionismo y posibles perturbaciones en el comercio internacional. Estos elementos podrían afectar el crecimiento de las exportaciones, reducir los flujos de inversión extranjera y elevar los costos de financiamiento externo. A nivel interno, el FMI también menciona que el incremento de la criminalidad podría afectar sectores clave como el turismo, la inversión y el consumo.