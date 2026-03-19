Gobierno de Guatemala decreta estado de prevención en seis departamentos

Por revistaeyn.com
El Gobierno de Guatemala anunció un nuevo estado de prevención en seis departamentos del país, con el objetivo de continuar con las acciones que permitan evitar ataques contra las autoridades civiles por parte de maras o pandillas.
El decreto señala que se tomó esta decisión al considerar que persisten la necesidad de mantener un marco jurídico que permita ejecutar las acciones excepcionales necesarias por parte de las fuerzas de seguridad en los departamentos en los que hay centros de detención o son fronterizos.
Los departamentos en los que regirá el nuevo estado de prevención son Guatemala, Petén, Izabal, Escuintla, Huehuetenango y San Marcos.
El nuevo estado de excepción tendrá una vigencia de 15 días y entra en vigor este jueves luego de que se publicó en el Diario de Centro América el decreto gubernativo 4-2026.
El objetivo del nuevo estado de prevención es dar continuidad a las acciones que se ejecutan con el fin de prevenir acciones contra las fuerzas de seguridad y la población, garantizando así el orden público y la seguridad de los ciudadanos.
Como lo establece la Ley de Orden Público, el Ejecutivo puede tomar acciones como limitar celebraciones y manifestaciones públicas, disolverlas por la fuerza, e incluso prohibir la circulación o estacionamientos de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas e incluso impedir salidas entre departamentos.
También establece el decreto que estas acciones van dirigidas únicamente a las personas que infringen la ley, no a los ciudadanos que con su trabajo contribuyen con el desarrollo del país.
El decreto señala que como parte del estado de prevención el Ejecutivo podrá limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones al aire libre u otros espectáculos, y en su caso, impedir que se lleven a cabo; disolver por la fuerza sin necesidad conminación alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia y prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas determinadas, impedir su salida de poblaciones o someterlos a registro.
Con información de AGN