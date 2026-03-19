Gobierno de Guatemala decreta estado de prevención en seis departamentos

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El Ejecutivo puede tomar acciones como limitar celebraciones y manifestaciones públicas, disolverlas por la fuerza, e incluso prohibir la circulación o estacionamientos de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas e incluso impedir salidas entre departamentos.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Guatemala anunció un nuevo estado de prevención en seis departamentos del país, con el objetivo de continuar con las acciones que permitan evitar ataques contra las autoridades civiles por parte de maras o pandillas. El decreto señala que se tomó esta decisión al considerar que persisten la necesidad de mantener un marco jurídico que permita ejecutar las acciones excepcionales necesarias por parte de las fuerzas de seguridad en los departamentos en los que hay centros de detención o son fronterizos.

Los departamentos en los que regirá el nuevo estado de prevención son Guatemala, Petén, Izabal, Escuintla, Huehuetenango y San Marcos. El nuevo estado de excepción tendrá una vigencia de 15 días y entra en vigor este jueves luego de que se publicó en el Diario de Centro América el decreto gubernativo 4-2026. El objetivo del nuevo estado de prevención es dar continuidad a las acciones que se ejecutan con el fin de prevenir acciones contra las fuerzas de seguridad y la población, garantizando así el orden público y la seguridad de los ciudadanos. Como lo establece la Ley de Orden Público, el Ejecutivo puede tomar acciones como limitar celebraciones y manifestaciones públicas, disolverlas por la fuerza, e incluso prohibir la circulación o estacionamientos de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas e incluso impedir salidas entre departamentos.