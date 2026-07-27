Guatemala cambiará estrategia de seguridad tras violento fin de semana

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La mayor parte de los asesinatos registrados en Guatemala están vinculados a las pandillas 'Barrio 18' y 'Salvatrucha', además de las disputas por el narcotráfico, según expertos en el tema.

Por Agencia EFE El Gobierno de Guatemala afirmó que replanteará su estrategia de seguridad después de que el pasado fin de semana se registrara un repunte de violencia, incluidos 24 asesinatos solo el día sábado, dijo el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda. La cantidad de asesinatos el fin de semana "es muy alta" y "hace que nos replanteemos la estrategia de seguridad" actualmente en marcha, declaró Villeda en una rueda de prensa.

La mayor parte de los asesinatos registrados en Guatemala están vinculados a las pandillas 'Barrio 18' y 'Salvatrucha', además de las disputas por el narcotráfico, según expertos en el tema. Sobre la violencia del pasado fin de semana trascendió el asesinato a tiros de seis personas, incluidos tres miembros de una familia, en un barrio en el sur de la Ciudad de Guatemala mientras realizaban una celebración dentro de una vivienda. El ministro de Gobernación sostuvo que los índices de violencia se habían reducido en Guatemala, aunque, agregó, "hay que admitir que en mayo y junio hubo días con repunte" de homicidios. Villeda aseguró que, según las investigaciones de inteligencia, la violencia se ha desplazado a lugares donde no existe presencia de la Policía Nacional Civil (PNC).