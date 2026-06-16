Panamá incorpora inteligencia artificial especializada al sector legal

Por revistaeyn.com
La transformación digital del sector jurídico en Panamá dio un nuevo paso con la llegada de Lexi, una asistente legal basada en inteligencia artificial desarrollada por la empresa GlobaLex, que promete agilizar procesos, mejorar la búsqueda de información jurídica y reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas.
La compañía, que opera en Panamá desde 2014 y cuenta con 15 años de experiencia en el desarrollo de software jurídico, presentó esta plataforma especializada que brinda acceso rápido y confiable a legislación, jurisprudencia, cálculos legales y modelos de documentos actualizados en tiempo real.
Disponible en versiones para computadora, web y dispositivos móviles, Lexi ya opera con éxito en Costa Rica desde hace seis meses y ahora busca responder a las necesidades de abogados, notarios, departamentos legales corporativos, áreas de recursos humanos y empresas en general en el mercado panameño.
La herramienta se alimenta de la base jurídica propia de GlobaLex, la cual se actualiza diariamente con información proveniente de publicaciones oficiales, resoluciones judiciales y administrativas, criterios legales y normativa vigente.
“Este sistema, único en el país, agiliza los procesos y organiza la información. Estamos solucionando los mayores problemas que tienen los abogados en Panamá: tiempo perdido en trámites y documentos repetitivos, y la dificultad para encontrar jurisprudencia relevante y normativa actualizada”, afirmó Alexander Uhrig Martínez, gerente estratégico y fundador de GlobaLex.
Entre las principales funciones de Lexi destacan los cálculos legales y financieros relacionados con liquidaciones laborales, honorarios profesionales, impuestos y timbres, así como la generación de recomendaciones sobre contratos, escrituras y otros documentos jurídicos.
La plataforma también ofrece acceso a más de 1.200 plantillas legales y permite realizar búsquedas inteligentes dentro de un amplio repositorio de sentencias, resoluciones judiciales y decisiones administrativas.
Según Uhrig, una de las principales ventajas de la herramienta frente a modelos de inteligencia artificial de uso general es la confiabilidad de sus fuentes. “Toda la información proviene de nuestra propia base jurídica, siempre vigente y validada. Eso la convierte en una herramienta veraz, inmediata y altamente confiable”, destacó.
La llegada de Lexi ocurre en un momento en que el sector legal panameño enfrenta importantes desafíos en materia de acceso y gestión de información. Un estudio cualitativo realizado este año por la firma Unimer reveló que abogados independientes, corporativos y de firmas legales consideran que los sistemas estatales están fragmentados, los buscadores disponibles resultan obsoletos y muchas validaciones continúan realizándose de forma manual.
La investigación también identificó preocupación por el uso de plataformas de inteligencia artificial abiertas en procesos jurídicos, debido al riesgo de errores, referencias a normativas extranjeras o información desactualizada.