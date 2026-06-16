Panamá incorpora inteligencia artificial especializada al sector legal

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GlobaLex apuesta por ofrecer una solución especializada que combine inteligencia artificial con información jurídica validada, en un esfuerzo por modernizar la práctica legal y aumentar la eficiencia de los profesionales y empresas en Panamá.

Por revistaeyn.com La transformación digital del sector jurídico en Panamá dio un nuevo paso con la llegada de Lexi, una asistente legal basada en inteligencia artificial desarrollada por la empresa GlobaLex, que promete agilizar procesos, mejorar la búsqueda de información jurídica y reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas. La compañía, que opera en Panamá desde 2014 y cuenta con 15 años de experiencia en el desarrollo de software jurídico, presentó esta plataforma especializada que brinda acceso rápido y confiable a legislación, jurisprudencia, cálculos legales y modelos de documentos actualizados en tiempo real.

Disponible en versiones para computadora, web y dispositivos móviles, Lexi ya opera con éxito en Costa Rica desde hace seis meses y ahora busca responder a las necesidades de abogados, notarios, departamentos legales corporativos, áreas de recursos humanos y empresas en general en el mercado panameño. La herramienta se alimenta de la base jurídica propia de GlobaLex, la cual se actualiza diariamente con información proveniente de publicaciones oficiales, resoluciones judiciales y administrativas, criterios legales y normativa vigente. “Este sistema, único en el país, agiliza los procesos y organiza la información. Estamos solucionando los mayores problemas que tienen los abogados en Panamá: tiempo perdido en trámites y documentos repetitivos, y la dificultad para encontrar jurisprudencia relevante y normativa actualizada”, afirmó Alexander Uhrig Martínez, gerente estratégico y fundador de GlobaLex. Entre las principales funciones de Lexi destacan los cálculos legales y financieros relacionados con liquidaciones laborales, honorarios profesionales, impuestos y timbres, así como la generación de recomendaciones sobre contratos, escrituras y otros documentos jurídicos.