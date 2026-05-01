Gobierno de Nicaragua disuelve doce organismos sin fines de lucro

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Con el cierre de esas 12 ONG suman más de 5.700 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esos organismos al Estado.

Por Agencia EFE El Gobierno de Nicaragua anuló la personalidad jurídica de 12 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, entre ellas cinco estadounidenses, dos de Canadá, y el brazo social de la filial nicaragüense de la multinacional suiza de materiales de construcción Holcim. La disolución de esas asociaciones fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.

Con el cierre de esas 12 ONG suman más de 5.700 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esos organismos al Estado. La cartera del Interior explicó que cerró esas 12 organizaciones porque solicitaron su disolución voluntaria. Entre las 12 ONG canceladas se encuentra la Fundación Holcim Nicaragua, cuya personalidad jurídica estaba vigente desde marzo de 2017, y que solicitó su cierre, según el acuerdo ministerial, "por falta de recursos económicos para continuar con sus proyectos".