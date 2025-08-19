Guatemala: Misión de la OIT evaluará la libertad sindical

POR EFE

Una misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) arribará este martes a Guatemala para evaluar la situación de la libertad sindical en el país centroamericano.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, informó sobre la visita en rueda de prensa y detalló que la misma obedece a una invitación en marzo de este año a la OIT.

La misión arribará este martes a Guatemala y permanecerá en el territorio hasta el próximo 22 de agosto, según advirtió el gobernante.

"Durante su visita tendrá una agenda de trabajo coordinada con los sectores de Gobierno, los trabajadores y los sectores empleadores", puntualizó el mandatario.

La ministra guatemalteca de Trabajo, Miriam Roquel, indicó también en la misma conferencia que la delegación está conformada por representantes de la OIT, de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Central Sindical Internacional (CSI).