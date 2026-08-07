Guatemala: Normalidad en la actividad turística tras descenso de actividad del volcán de Fuego

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El Insivumeh informó que el volcán de Fuego registra actualmente entre cinco y diez explosiones por hora, con columnas de ceniza que alcanzan los 4.500 metros de altitud, un comportamiento considerado dentro de sus parámetros habituales.

Por revistaeyn.com / Agencia EFE La actividad turística en Guatemala se desarrolla con normalidad luego de que el volcán de Fuego retornara a sus parámetros habituales tras cerca de 50 horas de fase eruptiva, informó el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), que llamó a los visitantes nacionales e internacionales a mantener sus planes de viaje con tranquilidad. De acuerdo con la institución, los principales destinos turísticos del país, la infraestructura hotelera, los servicios de transporte y el Aeropuerto Internacional La Aurora continúan operando sin interrupciones, por lo que el episodio volcánico no ha generado afectaciones al funcionamiento general del sector.

El Inguat explicó que la reciente actividad del volcán de Fuego corresponde a un fenómeno natural propio de uno de los volcanes activos del país y destacó que su comportamiento permanece bajo vigilancia permanente del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). Como medida preventiva, las autoridades mantienen restringido el ascenso a los volcanes Acatenango y de Fuego, por lo que solicitaron a operadores turísticos, guías y visitantes respetar la disposición y abstenerse de ingresar por rutas alternas o accesos no autorizados. La entidad enfatizó que esta restricción aplica exclusivamente para ambos volcanes y no afecta la visita a otros atractivos turísticos ubicados en Sacatepéquez ni en el resto del territorio guatemalteco, por lo que el país continúa abierto al turismo. Asimismo, el Inguat resaltó que Guatemala cuenta con sistemas de monitoreo y protocolos de prevención que permiten dar seguimiento constante a los fenómenos naturales y adoptar medidas oportunas para proteger tanto a la población como a los visitantes.