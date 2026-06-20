Guatemala presentó ante CIJ argumentos sobre soberanía de cayos Zapotillos

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El proceso continuará en los próximos meses. Belice y Honduras tendrán hasta el 21 de septiembre para presentar sus observaciones sobre los planteamientos formulados por Guatemala.

Por revistaeyn.com Guatemala presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sus argumentos escritos en el caso relacionado con la soberanía de los cayos Zapotillos, un conjunto de islas ubicadas en el Caribe guatemalteco que forman parte del diferendo territorial que el país mantiene con Belice. El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que la presentación se realizó en calidad de Estado interviniente no parte dentro del proceso denominado “Soberanía sobre los cayos Zapotillos”, que actualmente enfrenta a Belice y Honduras ante el máximo tribunal de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, Países Bajos.

Según explicó la Cancillería guatemalteca, el documento entregado a la Corte detalla el alcance de los intereses jurídicos de Guatemala respecto a los cayos y expone las distintas vías mediante las cuales la CIJ podría garantizar la protección de esos intereses durante el desarrollo del proceso. Los cayos Zapotillos forman parte del reclamo territorial, insular y marítimo que Guatemala mantiene con Belice y que se encuentra bajo análisis de la propia Corte Internacional de Justicia desde junio de 2019. Sin embargo, el litigio específico sobre estos territorios fue promovido por Belice en 2022 para que la CIJ determine si la soberanía de los cayos corresponde a Belice o a Honduras. Ante esa situación, Guatemala consideró que una eventual decisión podría tener repercusiones directas sobre sus derechos e intereses jurídicos. Por ello, en diciembre de 2023 solicitó autorización para intervenir en el caso. Aunque Honduras manifestó su oposición a dicha participación, la Corte resolvió permitir la intervención guatemalteca como Estado no parte, reconociendo que el resultado del litigio podría afectar sus intereses.