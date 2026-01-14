Turismo crece en Guatemala un 10,6 % en 2025, según información oficial

POR EFE

El turismo en Guatemala creció un 10,6 % durante 2025 respecto a 2024, tras recibir el año anterior a 3,3 millones de visitantes extranjeros, según datos oficiales divulgados este lunes por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).

De acuerdo con el informe del INGUAT, en 2025 llegaron al país centroamericano un total de 3.361.843 turistas.

La cifra es superior en 324.561 turistas (el 10,6 %) a los 3.037.282 foráneos que arribaron al país centroamericano durante 2024, año en el que el crecimiento fue del 15 % en comparación con 2023.

Estos datos representan un nuevo récord de turistas en la nación que preside Bernardo Arévalo de León.

Los meses con más afluencia de visitantes fueron diciembre y noviembre con 370.164 y 318.808 extranjeros, respectivamente, según el INGUAT.