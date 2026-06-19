Guatemala mantiene proyección de crecimiento económico del 4,1 %

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El presidente del Banco Central, Álvaro González Ricci, explicó que las perspectivas económicas de Guatemala superan el comportamiento general de la región y van en una dirección más optimista que las más recientes estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

Por Agencia EFE La economía de Guatemala crecerá un 4,1 % del producto interno bruto (PIB) este 2026, en relación con el año anterior, beneficiada por la normalización de los precios internacionales de los combustibles tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, según las previsiones del ente emisor guatemalteco. El informe 'Contexto Macroeconómico y Perspectivas 2026' presentado por el Banco Central de Guatemala destaca la posición de alta estabilidad general y solidez macroeconómica del país centroamericano, cuya economía se basa en los sectores de servicios, comercio e industria y manufactura.

El presidente del Banco Central, Álvaro González Ricci, explicó que las perspectivas económicas de Guatemala superan el comportamiento general de la región y van en una dirección más optimista que las más recientes estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que rebajaban el crecimiento del país al 3,8 % como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. Para sustentar el crecimiento proyectado en un 4,1 %, González Ricci enfatizó que se prevé que las exportaciones aumenten un 6 % al cierre de año, a la vez que los ingresos tributarios muestran un comportamiento mejor de lo esperado, estimando una recaudación cercana a los 120.000 millones de quetzales (unos US$15.750 millones). "El anuncio de la firma de ese acuerdo (entre Estados Unidos e Irán) es positivo para el país", afirmó González Ricci, al destacar que el contexto actual contrarresta los riesgos previos y sitúa a Guatemala en una posición macroeconómica favorable y de alta estabilidad cambiaria y de reservas.