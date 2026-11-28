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El director general de la Autoridad Aeroportuaria Nacional (AAN), José Bernard Mathias Schettini subrayó que las primeras operaciones podrían correr a cargo de aerolíneas con licencia estadounidense.

Por Agencia EFE Haití prevé reanudar en diciembre los vuelos comerciales en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe, tras una prolongada suspensión debido a la inseguridad en el país, anunció el director general de la Autoridad Aeroportuaria Nacional (AAN), José Bernard Mathias Schettini. "Estamos convencidos de que el aeropuerto reanudará sus actividades normales en breve", indicó Schettini en una rueda de prensa.

"Cuando digo en breve, no hablo de seis meses, sino de mucho antes. Creo que el aeropuerto podrá funcionar con normalidad. No he dicho que vaya a reabrir, porque ya está abierto. Pero podrá recibir vuelos de salida y de llegada con normalidad. No quiero adelantarme, pero, para el mes de diciembre, empezaremos a tener vuelos con destino a Puerto Príncipe", declaró. El responsable subrayó que las primeras operaciones podrían correr a cargo de aerolíneas con licencia estadounidense. "El aeropuerto de Puerto Príncipe no tiene ningún problema técnico. Hemos realizado intervenciones con la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, siglas en inglés), que debe asegurarse de que los aeropuertos puedan funcionar. Lo hemos logrado para Cabo Haitiano (norte de Haití), Puerto Príncipe y Los Cayos (suroeste). Por el momento no tenemos ningún problema de seguridad, contrariamente a lo que dicen algunos", afirmó. Sin embargo, Schettini indicó que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, en inglés) expresó ciertas reservas sobre algunos vuelos en el aeropuerto de Puerto Príncipe.