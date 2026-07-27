Homicidios subieron 8% en Panamá en el primer semestre

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Las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía) precisaron que la provincia de Panamá, donde está la capital, registró la mayoría de los casos con 133, un 7 % más frente al primer semestre de 2025.

Por Agencia EFE Los casos de homicidios aumentaron un 8 % en Panamá al sumar 300 entre enero y junio pasado, por encima de los 279 del mismo lapso de 2025, en medio de una ola de violencia atribuida por las autoridades a rencillas y lucha por el control territorial de las pandillas. Las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía) precisaron que la provincia de Panamá, donde está la capital, registró la mayoría de los casos con 133, un 7 % más frente al primer semestre de 2025.

La segunda región más violenta entre enero y junio fue el distrito de San Miguelito, situado en el área metropolitana, con 54 homicidios, un 4 % más que en el primer semestre de 2025, seguida de la provincia contigua de Colón, litoral Caribe, con 52 casos, un notable 10 % menos. La provincia que más crecimiento de homicidios registró en el período en estudio fue la occidental de Chiriquí con el 240 %, al registrar 17 casos frente a los cinco del primer semestre de 2025. El 93 % de las víctimas fueron hombres, la mayoría con edades entre 18 y 39 años, mientras que en el 85 % de los casos el crimen se perpetró con armas de fuego. Las autoridades acusaron una ola de violencia durante este primer semestre que atribuyeron a las rencillas y lucha por el control territorial de las pandillas, incluidos cabecillas de estos encarcelados.