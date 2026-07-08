Desacelera la disminución de Homicidios en Guatemala en primer semestre

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Los datos del CIEN indican que entre enero y junio de este año se contabilizaron 1,437 homicidios, frente a los 1,614 registrados durante el primer semestre de 2025. Esto representa una reducción de 177 casos, equivalente a una baja aproximada del 11 % en los hechos violentos.

Por revistaeyn.com Los homicidios en Guatemala registraron una reducción cercana al 11 % durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con estadísticas del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), un comportamiento que refleja una disminución de la violencia letal en comparación con el mismo período del año anterior, pese al repunte observado en junio. Los datos del CIEN indican que entre enero y junio de este año se contabilizaron 1,437 homicidios, frente a los 1,614 registrados durante el primer semestre de 2025. Esto representa una reducción de 177 casos, equivalente a una baja aproximada del 11 % en los hechos violentos.

El comportamiento mensual muestra que la disminución se mantuvo de forma sostenida durante los primeros cinco meses del año, aunque el semestre cerró con un incremento en junio respecto al mismo mes del año anterior. En enero se reportaron 204 homicidios en Guatemala, cifra inferior a los 252 registrados en enero de 2025, lo que representa 48 casos menos. La tendencia descendente se acentuó en febrero, cuando se contabilizaron 174 homicidios frente a los 252 del mismo mes del año previo, una reducción de 78 casos que constituye la caída mensual más importante del semestre. Durante marzo también se mantuvo la mejora. Ese mes cerró con 238 homicidios, 37 menos que los 275 registrados en marzo de 2025. En abril se reportaron 259 casos, una disminución de 16 homicidios respecto a los 275 contabilizados un año antes. La reducción continuó en mayo, aunque con menor intensidad. Las estadísticas del CIEN muestran que ese mes concluyó con 297 homicidios, ocho menos que los 305 registrados en mayo de 2025.