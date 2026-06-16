Secretario de SIECA confía en el potencial de Centroamérica como bloque económico

Centroamérica & Mundo

Alden Rivera Montes tiene claro que sus prioridades al frente de la entidad regional durante los próximos cuatro años se centrarán en mejorar los tiempos y los costos del transporte comercial de bienes y productos en el istmo.

Por Agencia EFE El secretario general de la Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA), Alden Rivera Montes, confía en el potencial de Centroamérica como bloque económico para consolidarse como un mercado importante a nivel mundial con sus 55 millones de habitantes. Rivera Montes considera que se sigue actualmente viendo a Centroamérica en el plano económico como "países independientes" y "no como región" en bloque.

Sin embargo, es "factible" ser identificado como un territorio económico conjunto mediante un "esfuerzo que debe ser relanzado y retomado", para que "recuperemos esa identidad centroamericana", ya que el istmo es una región de 55 millones de consumidores, señala el nuevo secretario general de la Sieca. Asimismo, destaca que es un mercado que permite competir a nivel mundial económicamente "con un producto interno bruto en conjunto equivalente al quinto puesto en América". Rivera Montes, quien inició su período como secretario general en mayo pasado, tiene claro que sus prioridades al frente de la entidad regional durante los próximos cuatro años se centrarán en mejorar los tiempos y los costos del transporte comercial de bienes y productos en el istmo. Actualmente, según detalla Montes, de nacionalidad hondureña, se encuentran realizando estudios para determinar la velocidad promedio del transporte de bienes y mercancías por Centroamérica, ya que los últimos datos fiables son obsoletos al ser de hace una década atrás y certificaban una media de 18 o 19 kilómetros por hora.

Centroamérica para los centroamericanos

"Aquí los retos son dos, y únicamente dos, no hay más: reducir los tiempos de espera en los puntos fronterizos y reducir los costos para los importadores y exportadores que hacen comercio en Centroamérica" explica el secretario general. "Si las filas de contenedores siguen en los puntos fronterizos como se están manifestando en estos momentos, quiere decir que no estamos logrando los propósitos para los cuáles fue creada la SIECA. En el momento que esas filas se vean reducidas, en ese momento la SIECA podrá celebrar y darnos unas palmadas en la espalda", indica. Será hasta el segundo semestre del año cuando se tenga una cifra más precisa sobre la velocidad promedio del transporte de bienes y productos en la región centroamericana, pero Rivera Montes recalca que una velocidad de 18 o 19 kilómetros por hora es "bajísima" incluso comparada "con países que tienen mucho menos infraestructura que nosotros" en el istmo. De igual manera, para optimizar la situación del comercio entre los mismos países centroamericanos, la tecnología es fundamental en opinión del secretario de la SIECA , que espera que el "sector privado aproveche" con más fuerza los instrumentos implementados por la entidad en los últimos años.