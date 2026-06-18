Realizarán capacitación gratuita en IA y comercio electrónico a mipymes de Honduras

Por revistaeyn.com
El Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) de Honduras anunció una gira nacional de capacitación gratuita en inteligencia artificial y comercio electrónico que recorrerá varias ciudades entre el 30 de junio y el 6 de julio, con el objetivo de fortalecer las capacidades digitales de emprendedores, comerciantes y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
La iniciativa busca acercar herramientas tecnológicas y conocimientos prácticos a quienes buscan mejorar la competitividad de sus negocios en un entorno cada vez más digitalizado.
Según informó SENPRENDE, el programa está diseñado para brindar conocimientos accesibles y de aplicación inmediata, permitiendo que los emprendedores aprovechen las oportunidades que ofrece el comercio electrónico para ampliar su alcance comercial y aumentar sus ventas.
Entre los temas que se abordarán durante las capacitaciones destacan la creación de tiendas virtuales, el uso de herramientas de inteligencia artificial para optimizar procesos de negocio, la promoción de productos y servicios en internet, así como estrategias para fortalecer la presencia digital de las empresas.
Asimismo, los asistentes recibirán orientación sobre soluciones tecnológicas que facilitan la gestión empresarial y contribuyen a mejorar la productividad y el crecimiento de los emprendimientos.
La gira está dirigida a emprendedores, comerciantes, mipymes y productores que comercializan bienes o servicios en diferentes sectores de la economía hondureña. SENPRENDE destacó que esta iniciativa forma parte de sus esfuerzos por impulsar la transformación digital del ecosistema emprendedor del país.
El recorrido comenzará el 30 de junio en Tegucigalpa, en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Posteriormente llegará a Choluteca el 1 de julio, Comayagua el 2 de julio, Santa Rosa de Copán e Intibucá el 3 de julio, San Pedro Sula el 4 de julio, y concluirá el 6 de julio con actividades simultáneas en La Ceiba y Olanchito.
Las jornadas se desarrollarán en espacios como cámaras de comercio, centros de convenciones y otras sedes estratégicas para facilitar el acceso de los participantes.