Realizarán capacitación gratuita en IA y comercio electrónico a mipymes de Honduras

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La capacitación de SENPRENDE incluirá contenidos relacionados con las tendencias actuales del comercio electrónico y la forma en que los pequeños negocios pueden integrarlas en sus operaciones diarias.

Por revistaeyn.com El Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) de Honduras anunció una gira nacional de capacitación gratuita en inteligencia artificial y comercio electrónico que recorrerá varias ciudades entre el 30 de junio y el 6 de julio, con el objetivo de fortalecer las capacidades digitales de emprendedores, comerciantes y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). La iniciativa busca acercar herramientas tecnológicas y conocimientos prácticos a quienes buscan mejorar la competitividad de sus negocios en un entorno cada vez más digitalizado.

Según informó SENPRENDE, el programa está diseñado para brindar conocimientos accesibles y de aplicación inmediata, permitiendo que los emprendedores aprovechen las oportunidades que ofrece el comercio electrónico para ampliar su alcance comercial y aumentar sus ventas.

Entre los temas que se abordarán durante las capacitaciones destacan la creación de tiendas virtuales, el uso de herramientas de inteligencia artificial para optimizar procesos de negocio, la promoción de productos y servicios en internet, así como estrategias para fortalecer la presencia digital de las empresas. Asimismo, los asistentes recibirán orientación sobre soluciones tecnológicas que facilitan la gestión empresarial y contribuyen a mejorar la productividad y el crecimiento de los emprendimientos.