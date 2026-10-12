Países con programas de austeridad del FMI afrontan peor crisis globales: Oxfam

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De 28 países sujetos a programas del FMI, a 24 se les está exigiendo implementar recortes de austeridad, pero se trata de naciones "que ya enfrentaban severas presiones económicas antes de que comenzara la guerra" contra el Gobierno iraní, precisó Oxfam en un comunicado.

Por Agencia EFE Los países que están bajo programas de austeridad del Fondo Monetario Internacional (FMI) son, en promedio, el doble de vulnerables a las repercusiones económicas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y al agravamiento de la crisis climática, afirmó la confederación internacional de ONG Oxfam. Así lo revela un análisis de Oxfam que revisa la situación de 28 países sujetos a programas del FMI, publicado en vísperas de las reuniones anuales de ese organismo y del Grupo Banco Mundial, que comienzan en Bangkok.

De esos 28 países, a 24 se les está exigiendo implementar recortes de austeridad, pero se trata de naciones "que ya enfrentaban severas presiones económicas antes de que comenzara la guerra" contra el Gobierno iraní, precisó Oxfam en un comunicado. Entre estas presiones económicas, la ONG mencionó que "el 51 % de la población sufría inseguridad alimentaria, 1,8 veces más que en el resto del mundo; el 57 % carecía de acceso a combustible limpio para cocinar, aproximadamente 2,4 veces más que en el resto del mundo; el servicio de la deuda externa era aproximadamente 1,5 veces mayor que en el resto del mundo; y que la ayuda oficial al desarrollo a estos países se redujo en un 22 % en términos reales entre 2021 y 2024". En este contexto, explicó Oxfam, la austeridad impuesta por el FMI amenaza con reducir aún más la capacidad de estos países para hacer frente a las repercusiones de la guerra contra Irán y a futuras crisis. También, la ONG sostuvo que el FMI ha reconocido que las repercusiones económicas de la guerra son muy desiguales, pues afectan más a los países más pobres con redes de protección social, "y las crisis anteriores han demostrado que recortar el gasto público durante las recesiones económicas puede agravar la pobreza y la desigualdad y empujar a más personas al hambre".