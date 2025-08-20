Japón se compromete ante Bill Gates a aportar US$550 millones a grupos provacunas

POR EFE

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, se comprometió este martes durante un encuentro con el magnate estadounidense Bill Gates a aportar 550 millones de dólares durante los próximos cinco años a organizaciones internacionales que trabajan para promocionar el uso y la distribución de vacunas.

Durante la reunión, que de desarrolló en el Kantei, la sede del Gobierno central nipón, en Tokio, Ishiba elogió la labor del empresario y su Fundación Gates en la lucha de las enfermedades infecciosas en países en vías de desarrollo.

"Japón también desea realizar una contribución significativa" en este campo, declaró el mandatario japonés durante su conversación, según informó la cadena pública japonesa NHK.