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La inversión en México rompe racha de caídas y se eleva un 5,9 % en abril

Este dato del cuarto mes de 2026 fue resultado del aumento anual del 10,1 % en la construcción y de un avance del 1,3 % en la maquinaria y equipo, detalló el Inegi con base en cifras originales.

Por Agencia EFE La inversión fija bruta en México subió un 5,9 % interanual en abril, y rompió una racha de casi año y medio de caída, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este dato del cuarto mes de 2026 fue resultado del aumento anual del 10,1 % en la construcción y de un avance del 1,3 % en la maquinaria y equipo, detalló el instituto autónomo con base en cifras originales.

La inversión privada se elevó un 5,7 % interanual y la pública subió un 7,5 %. Por otro lado, la inversión avanzó un 4 % en abril frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad. Esto ocurrió por el aumento mensual del 6,5 % en la construcción y del avance del 2 % en la maquinaria y equipo. Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que pasa por una etapa de ralentización, después de que se conociese según datos oficiales divulgados en mayo que registró una caída del 0,6 % del PIB de México en el primer trimestre de 2026, aunque de forma anual tuvo un avance de 0,2 %