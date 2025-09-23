Centroamérica & Mundo

La mayoría de economistas consultados por el FMI creen que crecimiento será débil en 2026

Entre las previsiones más negativas y en la que han coincidido tres de cada cuatro economistas consultados por el Foro Económico Mundial es que la disrupción del comercio internacional y de las cadenas de valor globales se propagará a otros ámbitos de la economía.

Por Agencia EFE Casi tres cuartas partes de los economistas consultados recientemente por el Foro Económico Mundial creen que la economía global se debilitará el próximo año y que continuarán las perturbaciones en los sectores del comercio, la tecnología, las materias primas y las instituciones. En ese contexto, los mercados emergentes, en particular los asiáticos, pero también Oriente Medio y el Norte de África, son vistos como los motores del crecimiento, aunque en el caso específico de China algo más de los expertos consultados proyecta un crecimiento moderado y una tendencia a la deflación.

Uno de cada tres economistas espera de manera general un crecimiento fuerte en esas regiones. Las economías avanzadas ofrecen un panorama menos optimista por un estancamiento del crecimiento, sobre todo en los casos de Europa, donde el 40 % cree que el crecimiento será débil, el 74 % espera una expansión fiscal y el 88 % una inflación moderada. Para Estados Unidos se anticipa un crecimiento débil o muy débil (52 %) y una inflación alta (59 %), a medida que la política monetaria se relaja (85 %). Uno de los aspectos novedosos que se encuentra en las opiniones de los economistas es que buena parte de las perturbaciones que afectan a la economía no son cíclicas, sino más bien estructurales, lo que significa que "la economía no está simplemente enfrentando choques aislados, sino realienándose". Esto probablemente llevará a nuevas formas de liderazgo, cooperación y resiliencia, afirma el análisis del Foro Económico Mundial, la influyente organización que celebra cada inicio de año el Foro de Davos.