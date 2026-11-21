Centroamérica & Mundo

Latinoamérica logra cuota récord del 22 % en importaciones de EEUU

El estudio, presentado en la Torre BBVA de Ciudad de México, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sañaló que el total de las exportaciones latinoamericanas creció un 19,5 % en el primer semestre de 2026, frente al avance mundial del 14,5 %.

Por revistaeyn.com América Latina en el primer semestre de 2026 una participación récord del 22,1 % en las importaciones de Estados Unidos, pese a las restricciones comerciales de Washington, impulsada por el dinamismo exportador de México y la demanda estadounidense de equipos vinculados a la inteligencia artificial (IA), según el informe Global Latam 2026 de ICEX España Exportación e Inversiones. El estudio, presentado en la Torre BBVA de Ciudad de México, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sañaló que el total de las exportaciones latinoamericanas creció un 19,5 % en el primer semestre de 2026, frente al avance mundial del 14,5 %.

Paolo Giordano, economista principal del BID, destacó que América Latina ha ganado participación en el mercado estadounidense en un momento en el que Washington restringe sus importaciones procedentes de otras regiones. El especialista explicó que este comportamiento responde principalmente al aumento de los volúmenes exportados y no únicamente a los precios internacionales.

México, motor del crecimiento

México lideró el crecimiento regional por el aumento de sus exportaciones manufactureras, particularmente equipos de procesamiento de datos, servidores y componentes electrónicos destinados a centros de datos e infraestructura de IA en Estados Unidos. Según el informe, estas exportaciones proceden principalmente de polos industriales de Coahuila, Baja California, Chihuahua y Nuevo León, además de Guadalajara, en Jalisco. Giordano explicó que la expansión de la IA también impulsa la demanda de sistemas de refrigeración, circuitos electrónicos y minerales necesarios para la infraestructura tecnológica. Mientras México se beneficia principalmente de las exportaciones manufactureras, Suramérica aprovecha la demanda y los precios de determinadas materias primas.