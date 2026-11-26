Un total de 43.519 hondureños fueron retornados a su país entre enero y octubre de 2026, lo que representa un incremento del 33,7 % en comparación con los 32.561 retornados registrados en el mismo período de 2025, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Según el informe mensual de la OIM, que recoge datos oficiales del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), el flujo de deportaciones entre enero y octubre de 2026 superó en 10.958 personas a la cifra contabilizada en los primeros diez meses del año anterior.

Solo en octubre se registraron 4.844 personas retornadas al país, un 14,6 % más que las 4.227 contabilizadas en el mismo mes de 2025. No obstante, la cifra representó una disminución del 4 % respecto a septiembre de este año, cuando se registraron 5.050 retornos.

Del total de personas retornadas en octubre, 4.238 eran hombres (87,4 %), 438 mujeres (9 %) y 168 niñas, niños y adolescentes (3,6 %), de acuerdo con el reporte de la OIM, correspondiente al período del 1 al 31 de octubre de 2026.

Estados Unidos fue el principal país desde donde se produjo el retorno, con 4.116 personas, equivalente al 85 % del total registrado en octubre. Le siguieron México, con 704 retornados (14,5 %), y Guatemala, con 24 (0,5 %).