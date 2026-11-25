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Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el estimador mensual de la actividad económica registró en septiembre pasado una subida del 1,1 % en comparación con agosto último.

Por Agencia EFE El petróleo y la minería apuntalaron la actividad económica de Argentina en septiembre, pero no pudieron evitar que el producto interno bruto (PIB) encadenara dos trimestres de desempeño negativo y el país suramericano cayera en una recesión técnica. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el estimador mensual de la actividad económica registró en septiembre pasado una subida del 1,1 % en comparación con agosto último.

El dato oficial, que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del PIB, mostró sin embargo una caída del 1,2 % en comparación con septiembre de 2025, su tercera retracción interanual consecutiva. El Indec dará a conocer los datos del PIB correspondientes al tercer trimestre del año el próximo 16 de diciembre. No obstante, el indicador difundido este martes deja ver que el desempeño trimestral fue malo, como en el segundo trimestre. "Era sabido que la actividad había entrado en recesión técnica durante el tercer trimestre. Los datos de septiembre confirman que la economía acumula dos trimestres consecutivos de caída desestacionalizada, con retrocesos del 1 % en el segundo trimestre y del 1,8 % en el tercero", dijo Santiago Casas, economista jefe de la consultora EcoAnalytics. El informe del Indec deja ver una gran disparidad en el desempeño de cada sector económico. En septiembre fue el sector de hidrocarburos y minería el que tiró del carro de la actividad económica, con un crecimiento interanual del 11,1 % impulsado por el desarrollo de la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta y los proyectos de oro, cobre y litio.

Débil crecimiento a la vista

Sin embargo, el informe oficial revela que diez de los quince sectores que aportan a la medición cayeron, algunos de manera estrepitosa, como la pesca (-48,6 %), y otros de forma más moderada aunque con mayor incidencia en la actividad general por su peso en la economía de Argentina, como la agricultura (-2 %) y la Industria manufacturera (-1,8 %). "La economía no está creciendo durante 2026. A pesar del impulso de la minería y el sector energético, los sectores ligados al mercado interno siguen mostrando un desempeño negativo", observó Casas. El cuarto trimestre de 2026 sería ligeramente más positivo para Argentina, según las proyecciones de diversos consultores. "No esperamos un cambio rotundo en la dinámica en el corto plazo, pero sí algunos meses de crecimiento que permitan cerrar el último trimestre positivo", afirmó en un informe la consultora LCG, que prevé que el PIB crezca apenas 0,3 % en el tercer trimestre y como máximo un 0,7 % en todo 2026, desde una expansión del 4,4 % en 2025.