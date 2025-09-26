México propone diálogo de alto nivel con China para abordar aranceles

Centroamérica & Mundo

El Ministerio de Comercio chino anunció la apertura de la investigación sobre las medidas que México planea aplicar en materia de comercio e inversión, incluidas las alzas arancelarias a productos provenientes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, como el gigante asiático.

Por Agencia EFE La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se busca una mesa de diálogo "de alto nivel" con China para abordar los aranceles que su Gobierno evalúa aplicar a la nación asiática, después de que Pekín anunciara una investigación formal sobre dichas "medidas restrictivas". "Nosotros estamos proponiendo una mesa de trabajo de alto nivel para poder platicar (...) Tenemos muy buena relación con China. Nos interesa tener diálogo en mesas de trabajo para que entiendan por qué se toman estas medidas", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El jueves, el Ministerio de Comercio chino anunció la apertura de la investigación sobre las medidas que México planea aplicar en materia de comercio e inversión, incluidas las alzas arancelarias a productos provenientes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, como el gigante asiático. De acuerdo con la institución, el Gobierno de China busca analizar tanto la propuesta mexicana de elevar gravámenes a 1.463 fracciones arancelarias como otras restricciones impuestas en los últimos años contra bienes y capitales chinos. En ese sentido, la gobernante mexicana justificó la decisión de imponer estas medidas, las cuales, matizó, no son solamente dirigidas a China, al aseverar que lo que se busca es que México logre mejorar su balanza comercial y que se exporte más de lo que se importa. "En cerca de cuatro años aumentaron las importaciones de nuestro país cerca de 83 %. También aumentaron las exportaciones. Y nosotros, ese es el plan México, lo que queremos es producir más en México", aseveró.