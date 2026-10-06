México priorizará Centroamérica y el Caribe en su política de cooperación

“Centroamérica y el Caribe no solo representan hoy una prioridad geográfica para México, sino son parte de nuestra comunidad de destino”, afirmó la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Alejandra del Moral.

México situará a Centroamérica y el Caribe entre las prioridades de su política de cooperación internacional en los próximos años, con programas dirigidos a combatir la desigualdad y atender las causas estructurales de la migración, anunciaron las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Durante la conmemoración del decimoquinto aniversario de la agencia, Del Moral sostuvo que la prosperidad y la seguridad de México también dependen de las condiciones existentes en los países vecinos.

“Nuestra seguridad también depende de sus oportunidades y nuestro futuro, queramos o no, también está vinculado a su futuro”, expresó.

Por su parte, el canciller mexicano, Roberto Velasco, señaló que la Amexcid mantendrá programas en Centroamérica y el Caribe para atender, entre otros problemas, “las causas estructurales de la migración”.

México ha implementado mediante la agencia los programas Sembrando Vida en El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba, y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador y Honduras, con más de 61.000 beneficiarios, según cifras oficiales.

El Gobierno mexicano considera estos proyectos parte de su estrategia para fortalecer el arraigo de las personas en sus comunidades y reducir la necesidad de migrar.

En 2026, México inició una segunda fase de Sembrando Vida en El Salvador, centrada en fortalecer la seguridad alimentaria y la productividad agrícola, mientras que en Belice la nueva etapa prevé beneficiar a 2.000 personas en situación de retorno, inicialmente a 1.300 residentes de zonas próximas a la frontera mexicana.